YULI（YULI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00009567 24H最低价 $ 0.00011857 24H最高价 历史最高 $ 0.00367269 最低价 $ 0.00001104 涨跌幅（1H） +1.13% 涨跌幅（1D） -13.75% 漲跌幅（7D） -12.66%

YULI（YULI）当前实时价格为 $0.00010218。过去 24 小时内，YULI 的交易价格在 $ 0.00009567 至 $ 0.00011857 之间波动，市场活跃度显著。YULI 的历史最高价为 $ 0.00367269，历史最低价为 $ 0.00001104。

从短期表现来看，YULI 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.13%，过去 24 小时内变动为 -13.75%，过去 7 天内累计变动为 -12.66%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

YULI（YULI）市场信息

市值 $ 817.45K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 817.45K 流通量 8.00B 总供应量 8,000,000,000.0

YULI 的当前市值为 $ 817.45K, 它过去 24 小时的交易量为 --。YULI 的流通量为 8.00B，总供应量是 8000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 817.45K。