Yuku AI 价格 (YUKU)
今天 Yuku AI (YUKU) 的实时价格为 0.00353482 USD。目前其市值为 $ 891.26K USD。YUKU 兑换 USD 的价格为实时更新。
Yuku AI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Yuku AI 当天价格变化为 -31.38%
- 其循环供应量为 252.31M USD
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今天内，Yuku AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001616779100868036。
在过去30天内，Yuku AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0014454448。
在过去60天内，Yuku AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Yuku AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.001616779100868036
|-31.38%
|30天
|$ -0.0014454448
|-40.89%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Yuku AI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.72%
-31.38%
-40.19%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Yuku AI is a Web3 platform aiming to revolutionize digital experiences. Through NFT aggregation, our 3D Metaverse, and AI avatar technology, Yuku is pioneering immersive and interactive virtual environments. The Yuku Ecosystem includes a thriving NFT Marketplace built on the Internet Computer, a customizable 3D metaverse, an AI decentralized identity protocol, multi-agent collaborative networks, and solutions for safeguarding your data’s privacy.
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|1 YUKU 兑换 VND
₫93.0187883
|1 YUKU 兑换 AUD
A$0.005478971
|1 YUKU 兑换 GBP
￡0.0026157668
|1 YUKU 兑换 EUR
€0.0030752934
|1 YUKU 兑换 USD
$0.00353482
|1 YUKU 兑换 MYR
RM0.0149876368
|1 YUKU 兑换 TRY
₺0.1382821584
|1 YUKU 兑换 JPY
¥0.506186224
|1 YUKU 兑换 RUB
₽0.2787912534
|1 YUKU 兑换 INR
₹0.3026866366
|1 YUKU 兑换 IDR
Rp57.9478595808
|1 YUKU 兑换 KRW
₩4.8688964162
|1 YUKU 兑换 PHP
₱0.1968187776
|1 YUKU 兑换 EGP
￡E.0.1755391612
|1 YUKU 兑换 BRL
R$0.0200424294
|1 YUKU 兑换 CAD
C$0.0048427034
|1 YUKU 兑换 BDT
৳0.4320963968
|1 YUKU 兑换 NGN
₦5.5930396414
|1 YUKU 兑换 UAH
₴0.146871771
|1 YUKU 兑换 VES
Bs0.33934272
|1 YUKU 兑换 PKR
Rs0.9943095178
|1 YUKU 兑换 KZT
₸1.8108529378
|1 YUKU 兑换 THB
฿0.115235132
|1 YUKU 兑换 TWD
NT$0.1060446
|1 YUKU 兑换 AED
د.إ0.0129727894
|1 YUKU 兑换 CHF
Fr0.0028985524
|1 YUKU 兑换 HKD
HK$0.0277129888
|1 YUKU 兑换 MAD
.د.م0.0324849958
|1 YUKU 兑换 MXN
$0.0679745886