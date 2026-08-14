Yuki Grok Companion 今日价格

Yuki Grok Companion (YUKI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 27.48%。当前 YUKI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 YUKI。

Yuki Grok Companion 目前市值在 $ 19,244.19 排名第 #-，流通供应量为 999.74M YUKI。过去 24 小时内，YUKI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，YUKI 在过去一小时内波动了 +4.32%，过去7 天内波动了 -10.01%。过去一天，总交易量达到 --。

Yuki Grok Companion（YUKI）市场信息

市值 $ 19.24K$ 19.24K $ 19.24K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 19.24K$ 19.24K $ 19.24K 流通量 999.74M 999.74M 999.74M 总供应量 999,743,508.379404 999,743,508.379404 999,743,508.379404

Yuki Grok Companion 的当前市值为 $ 19.24K, 它过去 24 小时的交易量为 --。YUKI 的流通量为 999.74M，总供应量是 999743508.379404，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 19.24K。