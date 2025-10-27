Yucky（YUCKY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00004191 24H最高价 $ 0.00004403 历史最高 $ 0.00041464 最低价 $ 0.00003324 涨跌幅（1H） -0.73% 涨跌幅（1D） -0.19% 漲跌幅（7D） +28.71%

Yucky（YUCKY）当前实时价格为 $0.00004337。过去 24 小时内，YUCKY 的交易价格在 $ 0.00004191 至 $ 0.00004403 之间波动，市场活跃度显著。YUCKY 的历史最高价为 $ 0.00041464，历史最低价为 $ 0.00003324。

从短期表现来看，YUCKY 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.73%，过去 24 小时内变动为 -0.19%，过去 7 天内累计变动为 +28.71%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Yucky（YUCKY）市场信息

市值 $ 43.58K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 43.58K 流通量 999.95M 总供应量 999,954,466.30313

Yucky 的当前市值为 $ 43.58K, 它过去 24 小时的交易量为 --。YUCKY 的流通量为 999.95M，总供应量是 999954466.30313，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 43.58K。