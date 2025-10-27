your new savings（SAVINGS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00001574 $ 0.00001574 $ 0.00001574 24H最低价 $ 0.00001669 $ 0.00001669 $ 0.00001669 24H最高价 24H最低价 $ 0.00001574$ 0.00001574 $ 0.00001574 24H最高价 $ 0.00001669$ 0.00001669 $ 0.00001669 历史最高 $ 0.00032897$ 0.00032897 $ 0.00032897 最低价 $ 0.00001446$ 0.00001446 $ 0.00001446 涨跌幅（1H） +0.40% 涨跌幅（1D） +4.98% 漲跌幅（7D） -3.87% 漲跌幅（7D） -3.87%

your new savings（SAVINGS）当前实时价格为 $0.00001667。过去 24 小时内，SAVINGS 的交易价格在 $ 0.00001574 至 $ 0.00001669 之间波动，市场活跃度显著。SAVINGS 的历史最高价为 $ 0.00032897，历史最低价为 $ 0.00001446。

从短期表现来看，SAVINGS 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.40%，过去 24 小时内变动为 +4.98%，过去 7 天内累计变动为 -3.87%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

your new savings（SAVINGS）市场信息

市值 $ 16.66K$ 16.66K $ 16.66K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 16.66K$ 16.66K $ 16.66K 流通量 999.69M 999.69M 999.69M 总供应量 999,694,331.7671 999,694,331.7671 999,694,331.7671

your new savings 的当前市值为 $ 16.66K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SAVINGS 的流通量为 999.69M，总供应量是 999694331.7671，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 16.66K。