your hood 今日价格

your hood (UHOOD) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.60%。当前 UHOOD 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 UHOOD。

your hood 目前市值在 $ 9,666.55 排名第 #-，流通供应量为 968.15M UHOOD。过去 24 小时内，UHOOD 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00107978，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，UHOOD 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -14.16%。过去一天，总交易量达到 --。

your hood（UHOOD）市场信息

市值 $ 9.67K$ 9.67K $ 9.67K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 9.98K$ 9.98K $ 9.98K 流通量 968.15M 968.15M 968.15M 总供应量 968,150,316.723112 968,150,316.723112 968,150,316.723112

your hood 的当前市值为 $ 9.67K, 它过去 24 小时的交易量为 --。UHOOD 的流通量为 968.15M，总供应量是 968150316.723112，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.98K。