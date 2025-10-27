YOUR AI（YOURAI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00041896 $ 0.00041896 $ 0.00041896 24H最低价 $ 0.00044522 $ 0.00044522 $ 0.00044522 24H最高价 24H最低价 $ 0.00041896$ 0.00041896 $ 0.00041896 24H最高价 $ 0.00044522$ 0.00044522 $ 0.00044522 历史最高 $ 0.53518$ 0.53518 $ 0.53518 最低价 $ 0.00039131$ 0.00039131 $ 0.00039131 涨跌幅（1H） +0.47% 涨跌幅（1D） +4.86% 漲跌幅（7D） +3.90% 漲跌幅（7D） +3.90%

YOUR AI（YOURAI）当前实时价格为 $0.0004414。过去 24 小时内，YOURAI 的交易价格在 $ 0.00041896 至 $ 0.00044522 之间波动，市场活跃度显著。YOURAI 的历史最高价为 $ 0.53518，历史最低价为 $ 0.00039131。

从短期表现来看，YOURAI 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.47%，过去 24 小时内变动为 +4.86%，过去 7 天内累计变动为 +3.90%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

YOUR AI（YOURAI）市场信息

市值 $ 20.35K$ 20.35K $ 20.35K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 441.40K$ 441.40K $ 441.40K 流通量 46.10M 46.10M 46.10M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

YOUR AI 的当前市值为 $ 20.35K, 它过去 24 小时的交易量为 --。YOURAI 的流通量为 46.10M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 441.40K。