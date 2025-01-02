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Young Peezy AKA Pepe 价格 (PEEZY)

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Young Peezy AKA Pepe (PEEZY) 实时价格图表

$0.00368032
$0.00368032$0.00368032
+27.10%(1D)

今天 Young Peezy AKA Pepe (PEEZY) 的价格

今天 Young Peezy AKA Pepe (PEEZY) 的实时价格为 0.00368032 USD。目前其市值为 $ 3.68M USD。PEEZY 兑换 USD 的价格为实时更新。
Young Peezy AKA Pepe 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 19.06K USD
- Young Peezy AKA Pepe 当天价格变化为 +27.20%
- 其循环供应量为 1.00B USD

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Young Peezy AKA Pepe (PEEZY) 价格表现 USD

今天内，Young Peezy AKA Pepe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00078688
在过去30天内，Young Peezy AKA Pepe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0014233748
在过去60天内，Young Peezy AKA Pepe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0019601619
在过去90天内，Young Peezy AKA Pepe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0023258535906131016

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00078688+27.20%
30天$ -0.0014233748-38.67%
60天$ -0.0019601619-53.26%
90天$ +0.0023258535906131016+171.72%

Young Peezy AKA Pepe (PEEZY) 价格分析

Young Peezy AKA Pepe 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0028885
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$ 0.00365016
$ 0.00365016$ 0.00365016

$ 0.01746762
$ 0.01746762$ 0.01746762

+0.87%

+27.20%

-8.17%

Young Peezy AKA Pepe (PEEZY) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 3.68M
$ 3.68M$ 3.68M

$ 19.06K
$ 19.06K$ 19.06K

1.00B
1.00B 1.00B

什么是Young Peezy AKA Pepe (PEEZY)

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Young Peezy AKA Pepe (PEEZY) 资源

官网

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PEEZY 兑换为当地货币

1 PEEZY 兑换 AUD
A$0.005888512
1 PEEZY 兑换 GBP
0.002944256
1 PEEZY 兑换 EUR
0.0035331072
1 PEEZY 兑换 USD
$0.00368032
1 PEEZY 兑换 MYR
RM0.0164510304
1 PEEZY 兑换 TRY
0.1299520992
1 PEEZY 兑换 JPY
¥0.5778470432
1 PEEZY 兑换 RUB
0.4103188768
1 PEEZY 兑换 INR
0.31558744
1 PEEZY 兑换 IDR
Rp59.3599916896
1 PEEZY 兑换 PHP
0.2131641344
1 PEEZY 兑换 EGP
￡E.0.18677624
1 PEEZY 兑换 BRL
R$0.022817984
1 PEEZY 兑换 CAD
C$0.0052996608
1 PEEZY 兑换 BDT
0.43979824
1 PEEZY 兑换 NGN
5.6882657888
1 PEEZY 兑换 UAH
0.1549782752
1 PEEZY 兑换 VES
Bs0.18769632
1 PEEZY 兑换 PKR
Rs1.025705184
1 PEEZY 兑换 KZT
1.9319103776
1 PEEZY 兑换 THB
฿0.1260877632
1 PEEZY 兑换 TWD
NT$0.1210457248
1 PEEZY 兑换 CHF
Fr0.003312288
1 PEEZY 兑换 HKD
HK$0.0285960864
1 PEEZY 兑换 MAD
.د.م0.0372080352