Young Boys Fan Token 价格 (YBO)
今天 Young Boys Fan Token (YBO) 的实时价格为 0.235601 USD。目前其市值为 $ 269.46K USD。YBO 兑换 USD 的价格为实时更新。
Young Boys Fan Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.83 USD
- Young Boys Fan Token 当天价格变化为 -8.92%
- 其循环供应量为 1.15M USD
在获取 MEXC 上从 YBO兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 YBO 价格信息的首选平台。
今天内，Young Boys Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0230921257148128。
在过去30天内，Young Boys Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0548363919。
在过去60天内，Young Boys Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0379348002。
在过去90天内，Young Boys Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01980218467197186。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0230921257148128
|-8.92%
|30天
|$ -0.0548363919
|-23.27%
|60天
|$ +0.0379348002
|+16.10%
|90天
|$ +0.01980218467197186
|+9.18%
Young Boys Fan Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-8.65%
-8.92%
+5.86%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 YBO 兑换 AUD
A$0.37931761
|1 YBO 兑换 GBP
￡0.1884808
|1 YBO 兑换 EUR
€0.22853297
|1 YBO 兑换 USD
$0.235601
|1 YBO 兑换 MYR
RM1.05313647
|1 YBO 兑换 TRY
₺8.32613934
|1 YBO 兑换 JPY
¥37.09066543
|1 YBO 兑换 RUB
₽26.15406701
|1 YBO 兑换 INR
₹20.20985378
|1 YBO 兑换 IDR
Rp3,800.01559703
|1 YBO 兑换 PHP
₱13.664858
|1 YBO 兑换 EGP
￡E.11.95910676
|1 YBO 兑换 BRL
R$1.44894615
|1 YBO 兑换 CAD
C$0.33926544
|1 YBO 兑换 BDT
৳28.1543195
|1 YBO 兑换 NGN
₦364.14254959
|1 YBO 兑换 UAH
₴9.92115811
|1 YBO 兑换 VES
Bs12.015651
|1 YBO 兑换 PKR
Rs65.6619987
|1 YBO 兑换 KZT
₸123.67403293
|1 YBO 兑换 THB
฿8.09525036
|1 YBO 兑换 TWD
NT$7.75362891
|1 YBO 兑换 CHF
Fr0.21439691
|1 YBO 兑换 HKD
HK$1.83061977
|1 YBO 兑换 MAD
.د.م2.38192611