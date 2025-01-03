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Young Boys Fan Token 价格 (YBO)

USD

Young Boys Fan Token (YBO) 实时价格图表

$0.235601
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-8.90%(1D)

今天 Young Boys Fan Token (YBO) 的价格

今天 Young Boys Fan Token (YBO) 的实时价格为 0.235601 USD。目前其市值为 $ 269.46K USD。YBO 兑换 USD 的价格为实时更新。
Young Boys Fan Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.83 USD
- Young Boys Fan Token 当天价格变化为 -8.92%
- 其循环供应量为 1.15M USD

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Young Boys Fan Token (YBO) 价格表现 USD

今天内，Young Boys Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0230921257148128
在过去30天内，Young Boys Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0548363919
在过去60天内，Young Boys Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0379348002
在过去90天内，Young Boys Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01980218467197186

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0230921257148128-8.92%
30天$ -0.0548363919-23.27%
60天$ +0.0379348002+16.10%
90天$ +0.01980218467197186+9.18%

Young Boys Fan Token (YBO) 价格分析

Young Boys Fan Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.225449
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$ 0.259411
$ 0.259411$ 0.259411

$ 6.44
$ 6.44$ 6.44

-8.65%

-8.92%

+5.86%

Young Boys Fan Token (YBO) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 269.46K
$ 269.46K$ 269.46K

$ 4.83
$ 4.83$ 4.83

1.15M
1.15M 1.15M

什么是Young Boys Fan Token (YBO)

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Young Boys Fan Token (YBO) 资源

官网

大家还在问：关于 Young Boys Fan Token (YBO) 的其他问题

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YBO 兑换为当地货币

1 YBO 兑换 AUD
A$0.37931761
1 YBO 兑换 GBP
0.1884808
1 YBO 兑换 EUR
0.22853297
1 YBO 兑换 USD
$0.235601
1 YBO 兑换 MYR
RM1.05313647
1 YBO 兑换 TRY
8.32613934
1 YBO 兑换 JPY
¥37.09066543
1 YBO 兑换 RUB
26.15406701
1 YBO 兑换 INR
20.20985378
1 YBO 兑换 IDR
Rp3,800.01559703
1 YBO 兑换 PHP
13.664858
1 YBO 兑换 EGP
￡E.11.95910676
1 YBO 兑换 BRL
R$1.44894615
1 YBO 兑换 CAD
C$0.33926544
1 YBO 兑换 BDT
28.1543195
1 YBO 兑换 NGN
364.14254959
1 YBO 兑换 UAH
9.92115811
1 YBO 兑换 VES
Bs12.015651
1 YBO 兑换 PKR
Rs65.6619987
1 YBO 兑换 KZT
123.67403293
1 YBO 兑换 THB
฿8.09525036
1 YBO 兑换 TWD
NT$7.75362891
1 YBO 兑换 CHF
Fr0.21439691
1 YBO 兑换 HKD
HK$1.83061977
1 YBO 兑换 MAD
.د.م2.38192611