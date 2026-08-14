Yorozu 今日价格

Yorozu (YORO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.27%。当前 YORO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 YORO。

Yorozu 目前市值在 $ 16,647.45 排名第 #-，流通供应量为 946.16M YORO。过去 24 小时内，YORO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00286821，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，YORO 在过去一小时内波动了 +0.12%，过去7 天内波动了 -18.03%。过去一天，总交易量达到 --。

Yorozu（YORO）市场信息

市值 $ 16.65K$ 16.65K $ 16.65K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 17.59K$ 17.59K $ 17.59K 流通量 946.16M 946.16M 946.16M 总供应量 946,159,236.2321106 946,159,236.2321106 946,159,236.2321106

Yorozu 的当前市值为 $ 16.65K, 它过去 24 小时的交易量为 --。YORO 的流通量为 946.16M，总供应量是 946159236.2321106，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 17.59K。