Yona 今日价格

Yona (YONA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.22%。当前 YONA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 YONA。

Yona 目前市值在 $ 30,541 排名第 #-，流通供应量为 350.64M YONA。过去 24 小时内，YONA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01075549，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，YONA 在过去一小时内波动了 -0.22%，过去7 天内波动了 -0.02%。过去一天，总交易量达到 --。

Yona（YONA）市场信息

市值 $ 30.54K$ 30.54K $ 30.54K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 87.10K$ 87.10K $ 87.10K 流通量 350.64M 350.64M 350.64M 总供应量 999,991,279.904064 999,991,279.904064 999,991,279.904064

Yona 的当前市值为 $ 30.54K, 它过去 24 小时的交易量为 --。YONA 的流通量为 350.64M，总供应量是 999991279.904064，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 87.10K。