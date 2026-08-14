Yochi 今日价格

Yochi (YOCHI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.14%。当前 YOCHI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 YOCHI。

Yochi 目前市值在 $ 1,535,339 排名第 #-，流通供应量为 192.25B YOCHI。过去 24 小时内，YOCHI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，YOCHI 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 +0.68%。过去一天，总交易量达到 --。

Yochi（YOCHI）市场信息

市值 $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M 流通量 192.25B 192.25B 192.25B 总供应量 192,254,241,629.44205 192,254,241,629.44205 192,254,241,629.44205

Yochi 的当前市值为 $ 1.54M, 它过去 24 小时的交易量为 --。YOCHI 的流通量为 192.25B，总供应量是 192254241629.44205，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.54M。