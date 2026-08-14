Yo mama 今日价格

Yo mama (YOMAMA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.32%。当前 YOMAMA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 YOMAMA。

Yo mama 目前市值在 $ 15,081.7 排名第 #-，流通供应量为 999.60M YOMAMA。过去 24 小时内，YOMAMA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00172407，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，YOMAMA 在过去一小时内波动了 +20.98%，过去7 天内波动了 -69.46%。过去一天，总交易量达到 --。

Yo mama（YOMAMA）市场信息

市值 $ 15.08K$ 15.08K $ 15.08K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 15.08K$ 15.08K $ 15.08K 流通量 999.60M 999.60M 999.60M 总供应量 999,602,665.924766 999,602,665.924766 999,602,665.924766

Yo mama 的当前市值为 $ 15.08K, 它过去 24 小时的交易量为 --。YOMAMA 的流通量为 999.60M，总供应量是 999602665.924766，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 15.08K。