YO EXCHANGE 价格 (YOEX)
今天 YO EXCHANGE (YOEX) 的实时价格为 2.2 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。YOEX 兑换 USD 的价格为实时更新。
YO EXCHANGE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- YO EXCHANGE 当天价格变化为 -1.17%
- 其循环供应量为 0.00 USD
在获取 MEXC 上从 YOEX兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 YOEX 价格信息的首选平台。
今天内，YO EXCHANGE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.026227508129198。
在过去30天内，YO EXCHANGE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，YO EXCHANGE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，YO EXCHANGE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.026227508129198
|-1.17%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
YO EXCHANGE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+2.70%
-1.17%
--
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Most people that deal with crypto are here to make money, wondering to gain a huge income. And this is quite understandable. However, there is a fine point that often gets neglected - the coins or tokens without strong project support are very unlikely to reach the moon with YOEX. That’s why we are here - to make this real. We combined a substantial tokenomic and true projects that have use cases. Our roadmap is a unique invention - we define the phases not by timeframes, but by the Value Leading System! We are going to provide new projects with zero kills, so that the more people trade our token - the more projects are launched. Investors' trust in our token is built upon the value of our project and the tokenomic.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
了解 YO EXCHANGE（YOEX）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 YOEX 代币的完整经济学！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 YOEX 兑换 VND
₫57,893
|1 YOEX 兑换 AUD
A$3.344
|1 YOEX 兑换 GBP
￡1.606
|1 YOEX 兑换 EUR
€1.892
|1 YOEX 兑换 USD
$2.2
|1 YOEX 兑换 MYR
RM9.328
|1 YOEX 兑换 TRY
₺86.636
|1 YOEX 兑换 JPY
¥318.274
|1 YOEX 兑换 RUB
₽172.458
|1 YOEX 兑换 INR
₹189.728
|1 YOEX 兑换 IDR
Rp36,065.568
|1 YOEX 兑换 KRW
₩3,005.464
|1 YOEX 兑换 PHP
₱124.938
|1 YOEX 兑换 EGP
￡E.110.308
|1 YOEX 兑换 BRL
R$12.056
|1 YOEX 兑换 CAD
C$2.97
|1 YOEX 兑换 BDT
৳268.928
|1 YOEX 兑换 NGN
₦3,400.298
|1 YOEX 兑换 UAH
₴91.366
|1 YOEX 兑换 VES
Bs224.4
|1 YOEX 兑换 PKR
Rs623.04
|1 YOEX 兑换 KZT
₸1,127.61
|1 YOEX 兑换 THB
฿71.5
|1 YOEX 兑换 TWD
NT$64.878
|1 YOEX 兑换 AED
د.إ8.074
|1 YOEX 兑换 CHF
Fr1.782
|1 YOEX 兑换 HKD
HK$17.248
|1 YOEX 兑换 MAD
.د.م20.02
|1 YOEX 兑换 MXN
$41.668