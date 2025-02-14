ynBNB MAX 价格 (YNBNBX)
今天 ynBNB MAX (YNBNBX) 的实时价格为 680.29 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。YNBNBX 兑换 USD 的价格为实时更新。
ynBNB MAX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 8.01K USD
- ynBNB MAX 当天价格变化为 -4.62%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，ynBNB MAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -32.9969995480881。
在过去30天内，ynBNB MAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，ynBNB MAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，ynBNB MAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -32.9969995480881
|-4.62%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
ynBNB MAX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.79%
-4.62%
+18.18%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
ynBNBx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from BNB staking, restaking, and DeFi strategies, leveraging BNB Chain's unique infrastructure and multi-chain capabilities. MAX LRTs dynamically rebalance assets across multiple tokenized strategies and chains. ynBNBx generates yield from BNB staking, DeFi opportunities within the BNB Chain ecosystem, and cross-chain restaking strategies. Its modular framework enables the addition or removal of strategies, ensuring ynBNBx adapts to evolving market conditions while maintaining a focus on security and safety.
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|1 YNBNBX 兑换 AUD
A$1,074.8582
|1 YNBNBX 兑换 GBP
￡537.4291
|1 YNBNBX 兑换 EUR
€646.2755
|1 YNBNBX 兑换 USD
$680.29
|1 YNBNBX 兑换 MYR
RM3,020.4876
|1 YNBNBX 兑换 TRY
₺24,619.6951
|1 YNBNBX 兑换 JPY
¥103,934.7062
|1 YNBNBX 兑换 RUB
₽60,885.955
|1 YNBNBX 兑换 INR
₹59,062.7778
|1 YNBNBX 兑换 IDR
Rp11,152,293.2976
|1 YNBNBX 兑换 PHP
₱39,402.3968
|1 YNBNBX 兑换 EGP
￡E.34,436.2798
|1 YNBNBX 兑换 BRL
R$3,918.4704
|1 YNBNBX 兑换 CAD
C$959.2089
|1 YNBNBX 兑换 BDT
৳82,206.2436
|1 YNBNBX 兑换 NGN
₦1,021,455.435
|1 YNBNBX 兑换 UAH
₴28,422.5162
|1 YNBNBX 兑换 VES
Bs41,497.69
|1 YNBNBX 兑换 PKR
Rs190,127.4492
|1 YNBNBX 兑换 KZT
₸340,315.0725
|1 YNBNBX 兑换 THB
฿22,912.1672
|1 YNBNBX 兑换 TWD
NT$22,286.3004
|1 YNBNBX 兑换 CHF
Fr612.261
|1 YNBNBX 兑换 HKD
HK$5,292.6562
|1 YNBNBX 兑换 MAD
.د.م6,762.0826