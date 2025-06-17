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Yieltra 价格 (YLT)

USD

Yieltra (YLT) 实时价格图表

$0.00856972
$0.00856972$0.00856972
-3.00%(1D)

今天 Yieltra (YLT) 的价格

今天 Yieltra (YLT) 的实时价格为 0.00856972 USD。目前其市值为 $ 257.09K USD。YLT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Yieltra 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Yieltra 当天价格变化为 -3.05%
- 其循环供应量为 30.00M USD

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Yieltra (YLT) 价格表现 USD

今天内，Yieltra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000270155079543094
在过去30天内，Yieltra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Yieltra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Yieltra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000270155079543094-3.05%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Yieltra (YLT) 价格分析

Yieltra 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00839883
$ 0.00839883$ 0.00839883

$ 0.00955518
$ 0.00955518$ 0.00955518

$ 0.00999115
$ 0.00999115$ 0.00999115

-5.52%

-3.05%

-9.32%

Yieltra (YLT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 257.09K
$ 257.09K$ 257.09K

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30.00M
30.00M 30.00M

什么是Yieltra (YLT)

Yieltra (YLT) is a DeFi-native token designed to deliver passive income in USDC to its holders through a fully automated mechanism embedded in its smart contract. Operating on the Solana blockchain, Yieltra enables fast, low-cost transactions and effortless participation — without the need for staking, wallet connection, or centralized platforms. Yieltra is more than a token — it’s an economic engine: rewarding users, sustaining itself, and scaling organically through community engagement and protocol growth.

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Yieltra (YLT) 资源

白皮书
官网

Yieltra（YLT）代币经济

了解 Yieltra（YLT）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 YLT 代币的完整经济学

大家还在问：关于 Yieltra (YLT) 的其他问题

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YLT 兑换为当地货币

1 YLT 兑换 VND
225.5121818
1 YLT 兑换 AUD
A$0.0130259744
1 YLT 兑换 GBP
0.0062558956
1 YLT 兑换 EUR
0.0073699592
1 YLT 兑换 USD
$0.00856972
1 YLT 兑换 MYR
RM0.0363356128
1 YLT 兑换 TRY
0.3375612708
1 YLT 兑换 JPY
¥1.23832454
1 YLT 兑换 RUB
0.671866048
1 YLT 兑换 INR
0.73913835
1 YLT 兑换 IDR
Rp140.4871906368
1 YLT 兑换 KRW
11.69124051
1 YLT 兑换 PHP
0.4866743988
1 YLT 兑换 EGP
￡E.0.429771458
1 YLT 兑换 BRL
R$0.0470477628
1 YLT 兑换 CAD
C$0.011569122
1 YLT 兑换 BDT
1.0475625728
1 YLT 兑换 NGN
13.2452735348
1 YLT 兑换 UAH
0.3559004716
1 YLT 兑换 VES
Bs0.87411144
1 YLT 兑换 PKR
Rs2.426944704
1 YLT 兑换 KZT
4.392409986
1 YLT 兑换 THB
฿0.2784302028
1 YLT 兑换 TWD
NT$0.2529781344
1 YLT 兑换 AED
د.إ0.0314508724
1 YLT 兑换 CHF
Fr0.0069414732
1 YLT 兑换 HKD
HK$0.0671866048
1 YLT 兑换 MAD
.د.م0.077984452
1 YLT 兑换 MXN
$0.1622247996