Yieltra 价格 (YLT)
今天 Yieltra (YLT) 的实时价格为 0.00856972 USD。目前其市值为 $ 257.09K USD。YLT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Yieltra 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Yieltra 当天价格变化为 -3.05%
- 其循环供应量为 30.00M USD
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今天内，Yieltra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000270155079543094。
在过去30天内，Yieltra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Yieltra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Yieltra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000270155079543094
|-3.05%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Yieltra 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-5.52%
-3.05%
-9.32%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Yieltra (YLT) is a DeFi-native token designed to deliver passive income in USDC to its holders through a fully automated mechanism embedded in its smart contract. Operating on the Solana blockchain, Yieltra enables fast, low-cost transactions and effortless participation — without the need for staking, wallet connection, or centralized platforms. Yieltra is more than a token — it’s an economic engine: rewarding users, sustaining itself, and scaling organically through community engagement and protocol growth.
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|1 YLT 兑换 VND
₫225.5121818
|1 YLT 兑换 AUD
A$0.0130259744
|1 YLT 兑换 GBP
￡0.0062558956
|1 YLT 兑换 EUR
€0.0073699592
|1 YLT 兑换 USD
$0.00856972
|1 YLT 兑换 MYR
RM0.0363356128
|1 YLT 兑换 TRY
₺0.3375612708
|1 YLT 兑换 JPY
¥1.23832454
|1 YLT 兑换 RUB
₽0.671866048
|1 YLT 兑换 INR
₹0.73913835
|1 YLT 兑换 IDR
Rp140.4871906368
|1 YLT 兑换 KRW
₩11.69124051
|1 YLT 兑换 PHP
₱0.4866743988
|1 YLT 兑换 EGP
￡E.0.429771458
|1 YLT 兑换 BRL
R$0.0470477628
|1 YLT 兑换 CAD
C$0.011569122
|1 YLT 兑换 BDT
৳1.0475625728
|1 YLT 兑换 NGN
₦13.2452735348
|1 YLT 兑换 UAH
₴0.3559004716
|1 YLT 兑换 VES
Bs0.87411144
|1 YLT 兑换 PKR
Rs2.426944704
|1 YLT 兑换 KZT
₸4.392409986
|1 YLT 兑换 THB
฿0.2784302028
|1 YLT 兑换 TWD
NT$0.2529781344
|1 YLT 兑换 AED
د.إ0.0314508724
|1 YLT 兑换 CHF
Fr0.0069414732
|1 YLT 兑换 HKD
HK$0.0671866048
|1 YLT 兑换 MAD
.د.م0.077984452
|1 YLT 兑换 MXN
$0.1622247996