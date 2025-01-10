YieldWard 价格 (WARP)

USD

YieldWard (WARP) 实时价格图表

$0.082912
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0.00%(1D)

今天 YieldWard (WARP) 的价格

今天 YieldWard (WARP) 的实时价格为 0.082912 USD。目前其市值为 $ 387.61K USD。WARP 兑换 USD 的价格为实时更新。
YieldWard 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 42.52 USD
- YieldWard 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 4.68M USD

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YieldWard (WARP) 价格表现 USD

今天内，YieldWard 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，YieldWard 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0399684011
在过去60天内，YieldWard 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0399576889
在过去90天内，YieldWard 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01707400869477063

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ +0.0399684011+48.21%
60天$ +0.0399576889+48.19%
90天$ +0.01707400869477063+25.93%

YieldWard (WARP) 价格分析

YieldWard 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
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$ 0.340529
$ 0.340529$ 0.340529

--

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YieldWard (WARP) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 387.61K
$ 387.61K$ 387.61K

$ 42.52
$ 42.52$ 42.52

4.68M
4.68M 4.68M

什么是YieldWard (WARP)

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YieldWard (WARP) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 YieldWard (WARP) 的其他问题

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WARP 兑换为当地货币

1 WARP 兑换 AUD
A$0.13348832
1 WARP 兑换 GBP
0.06715872
1 WARP 兑换 EUR
0.08042464
1 WARP 兑换 USD
$0.082912
1 WARP 兑换 MYR
RM0.37227488
1 WARP 兑换 TRY
2.93591392
1 WARP 兑换 JPY
¥13.0959504
1 WARP 兑换 RUB
8.436296
1 WARP 兑换 INR
7.130432
1 WARP 兑换 IDR
Rp1,337.29013536
1 WARP 兑换 PHP
4.84952288
1 WARP 兑换 EGP
￡E.4.1912016
1 WARP 兑换 BRL
R$0.5016176
1 WARP 兑换 CAD
C$0.11939328
1 WARP 兑换 BDT
10.11360576
1 WARP 兑换 NGN
128.54510656
1 WARP 兑换 UAH
3.50551936
1 WARP 兑换 VES
Bs4.394336
1 WARP 兑换 PKR
Rs23.08850464
1 WARP 兑换 KZT
43.7526624
1 WARP 兑换 THB
฿2.8646096
1 WARP 兑换 TWD
NT$2.73112128
1 WARP 兑换 CHF
Fr0.07544992
1 WARP 兑换 HKD
HK$0.64505536
1 WARP 兑换 MAD
.د.م0.83243648