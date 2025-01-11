YieldStone 图标

YieldStone 价格 ($YIELD)

USD

YieldStone ($YIELD) 实时价格图表

$0.139965
$0.139965$0.139965
-9.50%(1D)

今天 YieldStone ($YIELD) 的价格

今天 YieldStone ($YIELD) 的实时价格为 0.139965 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。$YIELD 兑换 USD 的价格为实时更新。
YieldStone 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 144.10K USD
- YieldStone 当天价格变化为 -9.51%
- 其循环供应量为 0.00 USD

在获取 MEXC 上从 $YIELD兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 $YIELD 价格信息的首选平台。

YieldStone ($YIELD) 价格表现 USD

今天内，YieldStone 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0147248002379377
在过去30天内，YieldStone 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0750768201
在过去60天内，YieldStone 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0266780288
在过去90天内，YieldStone 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.03431763993766788

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0147248002379377-9.51%
30天$ +0.0750768201+53.64%
60天$ +0.0266780288+19.06%
90天$ +0.03431763993766788+32.48%

YieldStone ($YIELD) 价格分析

YieldStone 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.137941
$ 0.137941$ 0.137941

$ 0.176087
$ 0.176087$ 0.176087

$ 0.444614
$ 0.444614$ 0.444614

-0.41%

-9.51%

+79.31%

YieldStone ($YIELD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 144.10K
$ 144.10K$ 144.10K

0.00
0.00 0.00

什么是YieldStone ($YIELD)

Yieldstone is a RWA project that aims to tokenize real estate ownership in a classic fund structure. LPs have the opportunity to purchase shares in a fund and $yield token acts as a DAO overseeing all oppressions of the fund.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

YieldStone ($YIELD) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 YieldStone ($YIELD) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

$YIELD 兑换为当地货币

1 $YIELD 兑换 AUD
A$0.2267433
1 $YIELD 兑换 GBP
0.11337165
1 $YIELD 兑换 EUR
0.13576605
1 $YIELD 兑换 USD
$0.139965
1 $YIELD 兑换 MYR
RM0.62844285
1 $YIELD 兑换 TRY
4.954761
1 $YIELD 兑换 JPY
¥22.0752798
1 $YIELD 兑换 RUB
14.3100216
1 $YIELD 兑换 INR
12.05798475
1 $YIELD 兑换 IDR
Rp2,294.5078296
1 $YIELD 兑换 PHP
8.21454585
1 $YIELD 兑换 EGP
￡E.7.07523075
1 $YIELD 兑换 BRL
R$0.85518615
1 $YIELD 兑换 CAD
C$0.2015496
1 $YIELD 兑换 BDT
17.0729307
1 $YIELD 兑换 NGN
216.9989367
1 $YIELD 兑换 UAH
5.9177202
1 $YIELD 兑换 VES
Bs7.418145
1 $YIELD 兑换 PKR
Rs38.97605355
1 $YIELD 兑换 KZT
73.8595305
1 $YIELD 兑换 THB
฿4.8623841
1 $YIELD 兑换 TWD
NT$4.62864255
1 $YIELD 兑换 CHF
Fr0.12736815
1 $YIELD 兑换 HKD
HK$1.0889277
1 $YIELD 兑换 MAD
.د.م1.4052486