YieldStone 价格 ($YIELD)
今天 YieldStone ($YIELD) 的实时价格为 0.139965 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。$YIELD 兑换 USD 的价格为实时更新。
YieldStone 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 144.10K USD
- YieldStone 当天价格变化为 -9.51%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，YieldStone 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0147248002379377。
在过去30天内，YieldStone 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0750768201。
在过去60天内，YieldStone 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0266780288。
在过去90天内，YieldStone 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.03431763993766788。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0147248002379377
|-9.51%
|30天
|$ +0.0750768201
|+53.64%
|60天
|$ +0.0266780288
|+19.06%
|90天
|$ +0.03431763993766788
|+32.48%
YieldStone 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.41%
-9.51%
+79.31%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Yieldstone is a RWA project that aims to tokenize real estate ownership in a classic fund structure. LPs have the opportunity to purchase shares in a fund and $yield token acts as a DAO overseeing all oppressions of the fund.
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|1 $YIELD 兑换 AUD
A$0.2267433
|1 $YIELD 兑换 GBP
￡0.11337165
|1 $YIELD 兑换 EUR
€0.13576605
|1 $YIELD 兑换 USD
$0.139965
|1 $YIELD 兑换 MYR
RM0.62844285
|1 $YIELD 兑换 TRY
₺4.954761
|1 $YIELD 兑换 JPY
¥22.0752798
|1 $YIELD 兑换 RUB
₽14.3100216
|1 $YIELD 兑换 INR
₹12.05798475
|1 $YIELD 兑换 IDR
Rp2,294.5078296
|1 $YIELD 兑换 PHP
₱8.21454585
|1 $YIELD 兑换 EGP
￡E.7.07523075
|1 $YIELD 兑换 BRL
R$0.85518615
|1 $YIELD 兑换 CAD
C$0.2015496
|1 $YIELD 兑换 BDT
৳17.0729307
|1 $YIELD 兑换 NGN
₦216.9989367
|1 $YIELD 兑换 UAH
₴5.9177202
|1 $YIELD 兑换 VES
Bs7.418145
|1 $YIELD 兑换 PKR
Rs38.97605355
|1 $YIELD 兑换 KZT
₸73.8595305
|1 $YIELD 兑换 THB
฿4.8623841
|1 $YIELD 兑换 TWD
NT$4.62864255
|1 $YIELD 兑换 CHF
Fr0.12736815
|1 $YIELD 兑换 HKD
HK$1.0889277
|1 $YIELD 兑换 MAD
.د.م1.4052486