YieldNest RWA MAX 今日价格

YieldNest RWA MAX (YNRWAX) 今日实时价格为 $ 0.972451，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 YNRWAX 兑 USD 的汇率为 $ 0.972451 每 YNRWAX。

YieldNest RWA MAX 目前市值在 $ 8,252,106 排名第 #-，流通供应量为 8.49M YNRWAX。过去 24 小时内，YNRWAX 的交易价格在 $ 0.971631（低点）和 $ 0.973667（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.074，而历史最低价为 $ 0.233792。

短期表现方面，YNRWAX 在过去一小时内波动了 +0.01%，过去7 天内波动了 -1.76%。过去一天，总交易量达到 $ 2.87。

YieldNest RWA MAX（YNRWAX）市场信息

市值 $ 8.25M$ 8.25M $ 8.25M 成交量（24H） $ 2.87$ 2.87 $ 2.87 完全稀释市值 $ 8.25M$ 8.25M $ 8.25M 流通量 8.49M 8.49M 8.49M 总供应量 8,485,881.706555815 8,485,881.706555815 8,485,881.706555815

YieldNest RWA MAX 的当前市值为 $ 8.25M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.87。YNRWAX 的流通量为 8.49M，总供应量是 8485881.706555815，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.25M。