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YieldNest Restaked ETH 价格 (YNETH)

USD

YieldNest Restaked ETH (YNETH) 实时价格图表

$3,511.43
$3,511.43$3,511.43
+3.80%(1D)

今天 YieldNest Restaked ETH (YNETH) 的价格

今天 YieldNest Restaked ETH (YNETH) 的实时价格为 3,511.43 USD。目前其市值为 $ 12.63M USD。YNETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
YieldNest Restaked ETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 31.51K USD
- YieldNest Restaked ETH 当天价格变化为 +3.84%
- 其循环供应量为 3.60K USD

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YieldNest Restaked ETH (YNETH) 价格表现 USD

今天内，YieldNest Restaked ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +129.94
在过去30天内，YieldNest Restaked ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -126.3387933990
在过去60天内，YieldNest Restaked ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,509.4355898050
在过去90天内，YieldNest Restaked ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +129.94+3.84%
30天$ -126.3387933990-3.59%
60天$ +1,509.4355898050+42.99%
90天$ 0--

YieldNest Restaked ETH (YNETH) 价格分析

YieldNest Restaked ETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 3,373.57
$ 3,373.57$ 3,373.57

$ 3,526.0
$ 3,526.0$ 3,526.0

$ 4,142.84
$ 4,142.84$ 4,142.84

-0.15%

+3.84%

+0.68%

YieldNest Restaked ETH (YNETH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 12.63M
$ 12.63M$ 12.63M

$ 31.51K
$ 31.51K$ 31.51K

3.60K
3.60K 3.60K

什么是YieldNest Restaked ETH (YNETH)

Native liquid restaking token that earns yield by running ETH validators and restaking to Active Validator Services (AVS). The yields are auto-compounded in more ETH.

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YieldNest Restaked ETH (YNETH) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 YieldNest Restaked ETH (YNETH) 的其他问题

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YNETH 兑换为当地货币

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$3,511.43
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RM15,696.0921
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1 YNETH 兑换 JPY
¥551,329.6243
1 YNETH 兑换 RUB
391,489.3307
1 YNETH 兑换 INR
301,105.1225
1 YNETH 兑换 IDR
Rp56,635,959.8129
1 YNETH 兑换 PHP
203,382.0256
1 YNETH 兑换 EGP
￡E.178,205.0725
1 YNETH 兑换 BRL
R$21,770.866
1 YNETH 兑换 CAD
C$5,056.4592
1 YNETH 兑换 BDT
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1 YNETH 兑换 NGN
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1 YNETH 兑换 UAH
147,866.3173
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