今天 YieldNest Restaked ETH (YNETH) 的价格

今天 YieldNest Restaked ETH (YNETH) 的实时价格为 3,511.43 USD。目前其市值为 $ 12.63M USD。YNETH 兑换 USD 的价格为实时更新。

YieldNest Restaked ETH 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 31.51K USD

- YieldNest Restaked ETH 当天价格变化为 +3.84%

- 其循环供应量为 3.60K USD

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