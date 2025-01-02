YieldNest Restaked ETH 价格 (YNETH)
今天 YieldNest Restaked ETH (YNETH) 的实时价格为 3,511.43 USD。目前其市值为 $ 12.63M USD。YNETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
YieldNest Restaked ETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 31.51K USD
- YieldNest Restaked ETH 当天价格变化为 +3.84%
- 其循环供应量为 3.60K USD
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今天内，YieldNest Restaked ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +129.94。
在过去30天内，YieldNest Restaked ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -126.3387933990。
在过去60天内，YieldNest Restaked ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,509.4355898050。
在过去90天内，YieldNest Restaked ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +129.94
|+3.84%
|30天
|$ -126.3387933990
|-3.59%
|60天
|$ +1,509.4355898050
|+42.99%
|90天
|$ 0
|--
YieldNest Restaked ETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.15%
+3.84%
+0.68%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Native liquid restaking token that earns yield by running ETH validators and restaking to Active Validator Services (AVS). The yields are auto-compounded in more ETH.
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|1 YNETH 兑换 AUD
A$5,618.288
|1 YNETH 兑换 GBP
￡2,809.144
|1 YNETH 兑换 EUR
€3,370.9728
|1 YNETH 兑换 USD
$3,511.43
|1 YNETH 兑换 MYR
RM15,696.0921
|1 YNETH 兑换 TRY
₺123,988.5933
|1 YNETH 兑换 JPY
¥551,329.6243
|1 YNETH 兑换 RUB
₽391,489.3307
|1 YNETH 兑换 INR
₹301,105.1225
|1 YNETH 兑换 IDR
Rp56,635,959.8129
|1 YNETH 兑换 PHP
₱203,382.0256
|1 YNETH 兑换 EGP
￡E.178,205.0725
|1 YNETH 兑换 BRL
R$21,770.866
|1 YNETH 兑换 CAD
C$5,056.4592
|1 YNETH 兑换 BDT
৳419,615.885
|1 YNETH 兑换 NGN
₦5,427,231.0937
|1 YNETH 兑换 UAH
₴147,866.3173
|1 YNETH 兑换 VES
Bs179,082.93
|1 YNETH 兑换 PKR
Rs978,635.541
|1 YNETH 兑换 KZT
₸1,843,254.9499
|1 YNETH 兑换 THB
฿120,301.5918
|1 YNETH 兑换 TWD
NT$115,490.9327
|1 YNETH 兑换 CHF
Fr3,160.287
|1 YNETH 兑换 HKD
HK$27,283.8111
|1 YNETH 兑换 MAD
.د.م35,500.5573