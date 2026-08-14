YieldFi yBTC 今日价格

YieldFi yBTC (YBTC) 今日实时价格为 $ 63,432，过去 24 小时内变化了 1.35%。当前 YBTC 兑 USD 的汇率为 $ 63,432 每 YBTC。

YieldFi yBTC 目前市值在 $ 998,932 排名第 #-，流通供应量为 15.75 YBTC。过去 24 小时内，YBTC 的交易价格在 $ 63,339（低点）和 $ 64,672（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 98,324，而历史最低价为 $ 61,198。

短期表现方面，YBTC 在过去一小时内波动了 +0.02%，过去7 天内波动了 -3.35%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

YieldFi yBTC（YBTC）市场信息

市值 $ 998.93K$ 998.93K $ 998.93K 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 998.93K$ 998.93K $ 998.93K 流通量 15.75 15.75 15.75 总供应量 15.74813203205563 15.74813203205563 15.74813203205563

YieldFi yBTC 的当前市值为 $ 998.93K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。YBTC 的流通量为 15.75，总供应量是 15.74813203205563，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 998.93K。