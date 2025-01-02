Yield Yak 价格 (YAK)
今天 Yield Yak (YAK) 的实时价格为 486.37 USD。目前其市值为 $ 4.87M USD。YAK 兑换 USD 的价格为实时更新。
Yield Yak 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.66K USD
- Yield Yak 当天价格变化为 +9.14%
- 其循环供应量为 10.00K USD
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今天内，Yield Yak 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +40.74。
在过去30天内，Yield Yak 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -145.1321757190。
在过去60天内，Yield Yak 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +180.2372923050。
在过去90天内，Yield Yak 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +70.5091907781733。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +40.74
|+9.14%
|30天
|$ -145.1321757190
|-29.83%
|60天
|$ +180.2372923050
|+37.06%
|90天
|$ +70.5091907781733
|+16.95%
Yield Yak 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.59%
+9.14%
+4.89%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Yield Yak is an easy-to-use tool to earn more yield from DeFi farming on the Avalanche network. It is a community-driven project. Our community compounds rewards, suggests new strategies, proposes key configuration updates and contributes to development. Yield Yak farms can run forever, without the team's involvement. Staked $YAK will receive $AVAX. YY network revenue (collected in tokens, usually) will be converted to AVAX and distributed to stakers.
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|1 YAK 兑换 AUD
A$778.192
|1 YAK 兑换 GBP
￡389.096
|1 YAK 兑换 EUR
€466.9152
|1 YAK 兑换 USD
$486.37
|1 YAK 兑换 MYR
RM2,174.0739
|1 YAK 兑换 TRY
₺17,173.7247
|1 YAK 兑换 JPY
¥76,364.9537
|1 YAK 兑换 RUB
₽54,225.3913
|1 YAK 兑换 INR
₹41,706.2275
|1 YAK 兑换 IDR
Rp7,844,676.3211
|1 YAK 兑换 PHP
₱28,170.5504
|1 YAK 兑换 EGP
￡E.24,683.2775
|1 YAK 兑换 BRL
R$3,015.494
|1 YAK 兑换 CAD
C$700.3728
|1 YAK 兑换 BDT
৳58,121.215
|1 YAK 兑换 NGN
₦751,728.6083
|1 YAK 兑换 UAH
₴20,481.0407
|1 YAK 兑换 VES
Bs24,804.87
|1 YAK 兑换 PKR
Rs135,551.319
|1 YAK 兑换 KZT
₸255,310.2041
|1 YAK 兑换 THB
฿16,663.0362
|1 YAK 兑换 TWD
NT$15,996.7093
|1 YAK 兑换 CHF
Fr437.733
|1 YAK 兑换 HKD
HK$3,779.0949
|1 YAK 兑换 MAD
.د.م4,917.2007