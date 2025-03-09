Yield GATA 价格 (YGATA)
今天 Yield GATA (YGATA) 的实时价格为 0.01718237 USD。目前其市值为 $ 248.66K USD。YGATA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Yield GATA 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.64K USD
- Yield GATA 当天价格变化为 -0.61%
- 其循环供应量为 14.47M USD
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今天内，Yield GATA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00010656620733921。
在过去30天内，Yield GATA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Yield GATA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Yield GATA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00010656620733921
|-0.61%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Yield GATA 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.83%
-0.61%
-9.89%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
GATA Yield DAO is a decentralized, community-governed organization focused on sustainable yield generation and resource allocation. Governed by yGATA stakers, GATA Yield DAO is committed to long-term value growth and to support aligned projects in Cosmos/IBC, with decisions made through open and verifiable governance. Designed for equitable participation, GATA Yield DAO prioritizes community benefits and financial sustainability.
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|1 YGATA 兑换 AUD
A$0.0271481446
|1 YGATA 兑换 GBP
￡0.0132304249
|1 YGATA 兑换 EUR
€0.0158077804
|1 YGATA 兑换 USD
$0.01718237
|1 YGATA 兑换 MYR
RM0.0757742517
|1 YGATA 兑换 TRY
₺0.625438268
|1 YGATA 兑换 JPY
¥2.5435062311
|1 YGATA 兑换 RUB
₽1.5299182248
|1 YGATA 兑换 INR
₹1.4972717218
|1 YGATA 兑换 IDR
Rp281.6781516528
|1 YGATA 兑换 PHP
₱0.982831564
|1 YGATA 兑换 EGP
￡E.0.8706306879
|1 YGATA 兑换 BRL
R$0.0993140986
|1 YGATA 兑换 CAD
C$0.0245707891
|1 YGATA 兑换 BDT
৳2.0898916631
|1 YGATA 兑换 NGN
₦26.0338679055
|1 YGATA 兑换 UAH
₴0.7089445862
|1 YGATA 兑换 VES
Bs1.09967168
|1 YGATA 兑换 PKR
Rs4.8169056058
|1 YGATA 兑换 KZT
₸8.4391210255
|1 YGATA 兑换 THB
฿0.5799049875
|1 YGATA 兑换 TWD
NT$0.5642690308
|1 YGATA 兑换 CHF
Fr0.0151204856
|1 YGATA 兑换 HKD
HK$0.1335070149
|1 YGATA 兑换 MAD
.د.م0.1671844601
|1 YGATA 兑换 MXN
$0.3481148162