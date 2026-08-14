YFSX 今日价格

YFSX (YFSX) 今日实时价格为 $ 1,297.46，过去 24 小时内变化了 1.96%。当前 YFSX 兑 USD 的汇率为 $ 1,297.46 每 YFSX。

YFSX 目前市值在 $ 25,946,560 排名第 #-，流通供应量为 20.00K YFSX。过去 24 小时内，YFSX 的交易价格在 $ 1,295.35（低点）和 $ 1,322.34（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2,087.72，而历史最低价为 $ 527.02。

短期表现方面，YFSX 在过去一小时内波动了 -1.17%，过去7 天内波动了 -0.58%。过去一天，总交易量达到 $ 2.60K。

YFSX（YFSX）市场信息

市值 $ 25.95M$ 25.95M $ 25.95M 成交量（24H） $ 2.60K$ 2.60K $ 2.60K 完全稀释市值 $ 25.95M$ 25.95M $ 25.95M 流通量 20.00K 20.00K 20.00K 总供应量 19,999.0 19,999.0 19,999.0

YFSX 的当前市值为 $ 25.95M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.60K。YFSX 的流通量为 20.00K，总供应量是 19999.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 25.95M。