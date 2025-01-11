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YFIONE 价格 (YFO)

USD

YFIONE (YFO) 实时价格图表

$1.68
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-0.20%(1D)

今天 YFIONE (YFO) 的价格

今天 YFIONE (YFO) 的实时价格为 1.68 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。YFO 兑换 USD 的价格为实时更新。
YFIONE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 226.44 USD
- YFIONE 当天价格变化为 -0.26%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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YFIONE (YFO) 价格表现 USD

今天内，YFIONE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.004428080758273
在过去30天内，YFIONE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0382043760
在过去60天内，YFIONE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1326460800
在过去90天内，YFIONE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0426109228794279

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.004428080758273-0.26%
30天$ +0.0382043760+2.27%
60天$ -0.1326460800-7.89%
90天$ +0.0426109228794279+2.60%

YFIONE (YFO) 价格分析

YFIONE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.68
$ 1.68$ 1.68

$ 1.69
$ 1.69$ 1.69

$ 26.36
$ 26.36$ 26.36

-0.42%

-0.26%

-13.54%

YFIONE (YFO) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 226.44
$ 226.44$ 226.44

0.00
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什么是YFIONE (YFO)

Yearn Finance One (YFiONE) is a high yield #Defi farm that allows you to #Stake,#Farm, #swap and #Earn. Bringing real value to yield farming.

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YFIONE (YFO) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 YFIONE (YFO) 的其他问题

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YFO 兑换为当地货币

1 YFO 兑换 AUD
A$2.7216
1 YFO 兑换 GBP
1.3608
1 YFO 兑换 EUR
1.6296
1 YFO 兑换 USD
$1.68
1 YFO 兑换 MYR
RM7.5432
1 YFO 兑换 TRY
59.472
1 YFO 兑换 JPY
¥264.9696
1 YFO 兑换 RUB
171.7632
1 YFO 兑换 INR
144.732
1 YFO 兑换 IDR
Rp27,540.9792
1 YFO 兑换 PHP
98.5992
1 YFO 兑换 EGP
￡E.84.924
1 YFO 兑换 BRL
R$10.2648
1 YFO 兑换 CAD
C$2.4192
1 YFO 兑换 BDT
204.9264
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1 YFO 兑换 UAH
71.0304
1 YFO 兑换 VES
Bs89.04
1 YFO 兑换 PKR
Rs467.8296
1 YFO 兑换 KZT
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1 YFO 兑换 THB
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1 YFO 兑换 TWD
NT$55.5576
1 YFO 兑换 CHF
Fr1.5288
1 YFO 兑换 HKD
HK$13.0704
1 YFO 兑换 MAD
.د.م16.8672