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YFI yVault 价格 (YVYFI)

USD

YFI yVault (YVYFI) 实时价格图表

$8,085.54
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-1.60%(1D)

今天 YFI yVault (YVYFI) 的价格

今天 YFI yVault (YVYFI) 的实时价格为 8,085.54 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。YVYFI 兑换 USD 的价格为实时更新。
YFI yVault 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- YFI yVault 当天价格变化为 -1.61%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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YFI yVault (YVYFI) 价格表现 USD

今天内，YFI yVault 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -133.022871103414
在过去30天内，YFI yVault 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2,451.7136098800
在过去60天内，YFI yVault 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,573.5536216820
在过去90天内，YFI yVault 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +3,031.0536648090065

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -133.022871103414-1.61%
30天$ -2,451.7136098800-30.32%
60天$ +1,573.5536216820+19.46%
90天$ +3,031.0536648090065+59.97%

YFI yVault (YVYFI) 价格分析

YFI yVault 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 7,890.09
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$ 8,274.48
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$ 15,730.75
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-0.13%

-1.61%

-10.30%

YFI yVault (YVYFI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是YFI yVault (YVYFI)

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官网

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YVYFI 兑换为当地货币

1 YVYFI 兑换 AUD
A$13,098.5748
1 YVYFI 兑换 GBP
6,549.2874
1 YVYFI 兑换 EUR
7,842.9738
1 YVYFI 兑换 USD
$8,085.54
1 YVYFI 兑换 MYR
RM36,304.0746
1 YVYFI 兑换 TRY
286,228.116
1 YVYFI 兑换 JPY
¥1,275,251.3688
1 YVYFI 兑换 RUB
826,665.6096
1 YVYFI 兑换 INR
696,569.271
1 YVYFI 兑换 IDR
Rp132,549,814.8576
1 YVYFI 兑换 PHP
474,540.3426
1 YVYFI 兑换 EGP
￡E.408,724.047
1 YVYFI 兑换 BRL
R$49,402.6494
1 YVYFI 兑换 CAD
C$11,643.1776
1 YVYFI 兑换 BDT
986,274.1692
1 YVYFI 兑换 NGN
12,535,659.5052
1 YVYFI 兑换 UAH
341,856.6312
1 YVYFI 兑换 VES
Bs428,533.62
1 YVYFI 兑换 PKR
Rs2,251,580.3238
1 YVYFI 兑换 KZT
4,266,739.458
1 YVYFI 兑换 THB
฿280,891.6596
1 YVYFI 兑换 TWD
NT$267,388.8078
1 YVYFI 兑换 CHF
Fr7,357.8414
1 YVYFI 兑换 HKD
HK$62,905.5012
1 YVYFI 兑换 MAD
.د.م81,178.8216