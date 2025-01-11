YFI yVault 价格 (YVYFI)
今天 YFI yVault (YVYFI) 的实时价格为 8,085.54 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。YVYFI 兑换 USD 的价格为实时更新。
YFI yVault 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- YFI yVault 当天价格变化为 -1.61%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，YFI yVault 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -133.022871103414。
在过去30天内，YFI yVault 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2,451.7136098800。
在过去60天内，YFI yVault 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,573.5536216820。
在过去90天内，YFI yVault 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +3,031.0536648090065。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -133.022871103414
|-1.61%
|30天
|$ -2,451.7136098800
|-30.32%
|60天
|$ +1,573.5536216820
|+19.46%
|90天
|$ +3,031.0536648090065
|+59.97%
YFI yVault 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.13%
-1.61%
-10.30%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 YVYFI 兑换 AUD
A$13,098.5748
|1 YVYFI 兑换 GBP
￡6,549.2874
|1 YVYFI 兑换 EUR
€7,842.9738
|1 YVYFI 兑换 USD
$8,085.54
|1 YVYFI 兑换 MYR
RM36,304.0746
|1 YVYFI 兑换 TRY
₺286,228.116
|1 YVYFI 兑换 JPY
¥1,275,251.3688
|1 YVYFI 兑换 RUB
₽826,665.6096
|1 YVYFI 兑换 INR
₹696,569.271
|1 YVYFI 兑换 IDR
Rp132,549,814.8576
|1 YVYFI 兑换 PHP
₱474,540.3426
|1 YVYFI 兑换 EGP
￡E.408,724.047
|1 YVYFI 兑换 BRL
R$49,402.6494
|1 YVYFI 兑换 CAD
C$11,643.1776
|1 YVYFI 兑换 BDT
৳986,274.1692
|1 YVYFI 兑换 NGN
₦12,535,659.5052
|1 YVYFI 兑换 UAH
₴341,856.6312
|1 YVYFI 兑换 VES
Bs428,533.62
|1 YVYFI 兑换 PKR
Rs2,251,580.3238
|1 YVYFI 兑换 KZT
₸4,266,739.458
|1 YVYFI 兑换 THB
฿280,891.6596
|1 YVYFI 兑换 TWD
NT$267,388.8078
|1 YVYFI 兑换 CHF
Fr7,357.8414
|1 YVYFI 兑换 HKD
HK$62,905.5012
|1 YVYFI 兑换 MAD
.د.م81,178.8216