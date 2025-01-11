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YES Money 价格 (YES)

USD

YES Money (YES) 实时价格图表

$4.23
$4.23$4.23
-2.20%(1D)

今天 YES Money (YES) 的价格

今天 YES Money (YES) 的实时价格为 4.23 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。YES 兑换 USD 的价格为实时更新。
YES Money 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 165.64K USD
- YES Money 当天价格变化为 -2.21%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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YES Money (YES) 价格表现 USD

今天内，YES Money 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.095704671184017
在过去30天内，YES Money 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.7423480800
在过去60天内，YES Money 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1562215140
在过去90天内，YES Money 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.6510678207777674

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.095704671184017-2.21%
30天$ -0.7423480800-17.54%
60天$ -0.1562215140-3.69%
90天$ +0.6510678207777674+18.19%

YES Money (YES) 价格分析

YES Money 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 4.04
$ 4.04$ 4.04

$ 4.43
$ 4.43$ 4.43

$ 7.14
$ 7.14$ 7.14

+0.37%

-2.21%

-11.85%

YES Money (YES) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 165.64K
$ 165.64K$ 165.64K

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什么是YES Money (YES)

$YES is the first "ERC420" utilizing Baseline's automated tokenomics.

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YES Money (YES) 资源

官网

大家还在问：关于 YES Money (YES) 的其他问题

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YES 兑换为当地货币

1 YES 兑换 AUD
A$6.8526
1 YES 兑换 GBP
3.4263
1 YES 兑换 EUR
4.1031
1 YES 兑换 USD
$4.23
1 YES 兑换 MYR
RM18.9927
1 YES 兑换 TRY
149.8266
1 YES 兑换 JPY
¥667.1556
1 YES 兑换 RUB
432.4752
1 YES 兑换 INR
364.4145
1 YES 兑换 IDR
Rp69,344.2512
1 YES 兑换 PHP
248.2164
1 YES 兑换 EGP
￡E.213.8265
1 YES 兑换 BRL
R$25.8453
1 YES 兑换 CAD
C$6.0912
1 YES 兑换 BDT
515.9754
1 YES 兑换 NGN
6,558.1074
1 YES 兑换 UAH
178.8444
1 YES 兑换 VES
Bs224.19
1 YES 兑换 PKR
Rs1,177.9281
1 YES 兑换 KZT
2,232.171
1 YES 兑换 THB
฿146.9925
1 YES 兑换 TWD
NT$139.8861
1 YES 兑换 CHF
Fr3.8493
1 YES 兑换 HKD
HK$32.9094
1 YES 兑换 MAD
.د.م42.4692