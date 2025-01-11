YES Money 价格 (YES)
今天 YES Money (YES) 的实时价格为 4.23 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。YES 兑换 USD 的价格为实时更新。
YES Money 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 165.64K USD
- YES Money 当天价格变化为 -2.21%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，YES Money 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.095704671184017。
在过去30天内，YES Money 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.7423480800。
在过去60天内，YES Money 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1562215140。
在过去90天内，YES Money 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.6510678207777674。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.095704671184017
|-2.21%
|30天
|$ -0.7423480800
|-17.54%
|60天
|$ -0.1562215140
|-3.69%
|90天
|$ +0.6510678207777674
|+18.19%
YES Money 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.37%
-2.21%
-11.85%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
$YES is the first "ERC420" utilizing Baseline's automated tokenomics.
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|1 YES 兑换 AUD
A$6.8526
|1 YES 兑换 GBP
￡3.4263
|1 YES 兑换 EUR
€4.1031
|1 YES 兑换 USD
$4.23
|1 YES 兑换 MYR
RM18.9927
|1 YES 兑换 TRY
₺149.8266
|1 YES 兑换 JPY
¥667.1556
|1 YES 兑换 RUB
₽432.4752
|1 YES 兑换 INR
₹364.4145
|1 YES 兑换 IDR
Rp69,344.2512
|1 YES 兑换 PHP
₱248.2164
|1 YES 兑换 EGP
￡E.213.8265
|1 YES 兑换 BRL
R$25.8453
|1 YES 兑换 CAD
C$6.0912
|1 YES 兑换 BDT
৳515.9754
|1 YES 兑换 NGN
₦6,558.1074
|1 YES 兑换 UAH
₴178.8444
|1 YES 兑换 VES
Bs224.19
|1 YES 兑换 PKR
Rs1,177.9281
|1 YES 兑换 KZT
₸2,232.171
|1 YES 兑换 THB
฿146.9925
|1 YES 兑换 TWD
NT$139.8861
|1 YES 兑换 CHF
Fr3.8493
|1 YES 兑换 HKD
HK$32.9094
|1 YES 兑换 MAD
.د.م42.4692