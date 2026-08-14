yepcat 今日价格

yepcat (YEP) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.05%。当前 YEP 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 YEP。

yepcat 目前市值在 $ 27,756 排名第 #-，流通供应量为 998.96M YEP。过去 24 小时内，YEP 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00104508，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，YEP 在过去一小时内波动了 -0.60%，过去7 天内波动了 -6.52%。过去一天，总交易量达到 --。

yepcat（YEP）市场信息

市值 $ 27.76K$ 27.76K $ 27.76K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 27.76K$ 27.76K $ 27.76K 流通量 998.96M 998.96M 998.96M 总供应量 998,957,395.882733 998,957,395.882733 998,957,395.882733

yepcat 的当前市值为 $ 27.76K, 它过去 24 小时的交易量为 --。YEP 的流通量为 998.96M，总供应量是 998957395.882733，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 27.76K。