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YENTEN 价格 (YTN)

USD

YENTEN (YTN) 实时价格图表

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$0.00221134$0.00221134
-1.70%(1D)

今天 YENTEN (YTN) 的价格

今天 YENTEN (YTN) 的实时价格为 0.00221134 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。YTN 兑换 USD 的价格为实时更新。
YENTEN 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 22.12 USD
- YENTEN 当天价格变化为 -1.74%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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YENTEN (YTN) 价格表现 USD

今天内，YENTEN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，YENTEN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002118180
在过去60天内，YENTEN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0010383048
在过去90天内，YENTEN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0006185082887174393

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-1.74%
30天$ -0.0002118180-9.57%
60天$ +0.0010383048+46.95%
90天$ +0.0006185082887174393+38.83%

YENTEN (YTN) 价格分析

YENTEN 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00219942
$ 0.00219942$ 0.00219942

$ 0.00227275
$ 0.00227275$ 0.00227275

$ 1.34
$ 1.34$ 1.34

-0.55%

-1.74%

-3.11%

YENTEN (YTN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 22.12
$ 22.12$ 22.12

0.00
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什么是YENTEN (YTN)

Yenten is a cryptocurrency of the cpu, by the cpu, for the cpu. No ASIC. ASIC is for girls and kids.

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YENTEN (YTN) 资源

官网

大家还在问：关于 YENTEN (YTN) 的其他问题

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YTN 兑换为当地货币

1 YTN 兑换 AUD
A$0.0035823708
1 YTN 兑换 GBP
0.0017911854
1 YTN 兑换 EUR
0.0021449998
1 YTN 兑换 USD
$0.00221134
1 YTN 兑换 MYR
RM0.0099289166
1 YTN 兑换 TRY
0.0783256628
1 YTN 兑换 JPY
¥0.3487725448
1 YTN 兑换 RUB
0.2260874016
1 YTN 兑换 INR
0.190506941
1 YTN 兑换 IDR
Rp35.6667692002
1 YTN 兑换 PHP
0.1297614312
1 YTN 兑换 EGP
￡E.0.1118053504
1 YTN 兑换 BRL
R$0.0135112874
1 YTN 兑换 CAD
C$0.0031843296
1 YTN 兑换 BDT
0.2697392532
1 YTN 兑换 NGN
3.4284173092
1 YTN 兑换 UAH
0.0934954552
1 YTN 兑换 VES
Bs0.11720102
1 YTN 兑换 PKR
Rs0.6157918498
1 YTN 兑换 KZT
1.166924118
1 YTN 兑换 THB
฿0.076844065
1 YTN 兑换 TWD
NT$0.0731290138
1 YTN 兑换 CHF
Fr0.0020123194
1 YTN 兑换 HKD
HK$0.0172042252
1 YTN 兑换 MAD
.د.م0.0222018536