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Yellow Road 价格 (ROAD)

USD

Yellow Road (ROAD) 实时价格图表

$0.0098473
$0.0098473$0.0098473
0.00%(1D)

今天 Yellow Road (ROAD) 的价格

今天 Yellow Road (ROAD) 的实时价格为 0.0098473 USD。目前其市值为 $ 34.75K USD。ROAD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Yellow Road 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 8.51 USD
- Yellow Road 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 3.53M USD

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Yellow Road (ROAD) 价格表现 USD

今天内，Yellow Road 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Yellow Road 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000496461
在过去60天内，Yellow Road 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0006322340
在过去90天内，Yellow Road 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0000496461-0.50%
60天$ +0.0006322340+6.42%
90天$ 0--

Yellow Road (ROAD) 价格分析

Yellow Road 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
$ 0$ 0

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$ 0$ 0

$ 21.94
$ 21.94$ 21.94

--

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+2.74%

Yellow Road (ROAD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 34.75K
$ 34.75K$ 34.75K

$ 8.51
$ 8.51$ 8.51

3.53M
3.53M 3.53M

什么是Yellow Road (ROAD)

Decentralized, Community-backed IDO Platform forBinance Smart Chain (BSC) Projects A Bright, Unique, and Engaging IDO platform to empower the most innovative crypto projects by leveraging the power of community.

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Yellow Road (ROAD) 资源

官网

大家还在问：关于 Yellow Road (ROAD) 的其他问题

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ROAD 兑换为当地货币

1 ROAD 兑换 AUD
A$0.015854153
1 ROAD 兑换 GBP
0.007976313
1 ROAD 兑换 EUR
0.009551881
1 ROAD 兑换 USD
$0.0098473
1 ROAD 兑换 MYR
RM0.044214377
1 ROAD 兑换 TRY
0.348692893
1 ROAD 兑换 JPY
¥1.555381035
1 ROAD 兑换 RUB
1.001962775
1 ROAD 兑换 INR
0.8468678
1 ROAD 兑换 IDR
Rp158.827397119
1 ROAD 兑换 PHP
0.575870104
1 ROAD 兑换 EGP
￡E.0.497781015
1 ROAD 兑换 BRL
R$0.059576165
1 ROAD 兑换 CAD
C$0.014180112
1 ROAD 兑换 BDT
1.201173654
1 ROAD 兑换 NGN
15.267056974
1 ROAD 兑换 UAH
0.416343844
1 ROAD 兑换 VES
Bs0.5219069
1 ROAD 兑换 PKR
Rs2.742177631
1 ROAD 兑换 KZT
5.19642021
1 ROAD 兑换 THB
฿0.340421161
1 ROAD 兑换 TWD
NT$0.324468535
1 ROAD 兑换 CHF
Fr0.008961043
1 ROAD 兑换 HKD
HK$0.076611994
1 ROAD 兑换 MAD
.د.م0.098866892