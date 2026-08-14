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Yellow BNB 4 当前实时价格为 0 USD。YBNB 市值为 21,472 USD。追踪Malaysia的 YBNB 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Yellow BNB 4 当前实时价格为 0 USD。YBNB 市值为 21,472 USD。追踪Malaysia的 YBNB 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Yellow BNB 4 价格 (YBNB)

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1 YBNB 兑换为 USD 的实时价格：

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$0.00002331$0.00002331
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mexc
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USD
Yellow BNB 4 (YBNB) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 20:59:37 (UTC+8)

Yellow BNB 4 今日价格

Yellow BNB 4 (YBNB) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.36%。当前 YBNB 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 YBNB。

Yellow BNB 4 目前市值在 $ 21,472 排名第 #-，流通供应量为 920.56M YBNB。过去 24 小时内，YBNB 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0

短期表现方面，YBNB 在过去一小时内波动了 -0.36%，过去7 天内波动了 -5.32%。过去一天，总交易量达到 --

Yellow BNB 4（YBNB）市场信息

$ 21.47K
$ 21.47K$ 21.47K

--
----

$ 21.57K
$ 21.57K$ 21.57K

920.56M
920.56M 920.56M

920,558,846.9796346
920,558,846.9796346 920,558,846.9796346

Yellow BNB 4 的当前市值为 $ 21.47K, 它过去 24 小时的交易量为 --。YBNB 的流通量为 920.56M，总供应量是 920558846.9796346，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 21.57K

Yellow BNB 4 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0
$ 0$ 0
24H最低价
$ 0
$ 0$ 0
24H最高价

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.36%

-1.36%

-5.32%

-5.32%

Yellow BNB 4（YBNB）价格历史 USD

今天内，Yellow BNB 4 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Yellow BNB 4 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Yellow BNB 4 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Yellow BNB 4 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-1.36%
30天$ 0+5.57%
60天$ 0+7.49%
90天$ 0--

Yellow BNB 4 的价格预测

Yellow BNB 4（YBNB）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，YBNB 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Yellow BNB 4 (YBNB) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Yellow BNB 4 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

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免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
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Yellow BNB 4 (YBNB) 资源

白皮书
官网

类别 :

BNB Chain EcosystemMeme

关于 Yellow BNB 4

Yellow BNB 4 的当前交易价格是多少？

Yellow BNB 4 (YBNB) 目前的交易价格为 ¥ CNY，过去 24 小时价格变动 -1.36%。该价格代表各大交易所的最新综合市场价格，并根据实时市场活动持续更新。

哪些因素影响着 Yellow BNB 4 今日的价格走势？

最近 24 小时价格变动受市场情绪、流动性波动以及 BNB Chain Ecosystem,Meme 板块整体表现的综合影响。更广泛的经济趋势和 -- 上的链上活动也可能导致短期波动。

YBNB 的交易活跃度如何？

投资者在 24 小时内的交易量达到了 ¥--，表明市场参与活跃。成交量增加通常表明市场信心增强，价格发现机制更加完善。

Yellow BNB 4 在全球加密货币市场中的地位如何？

它目前市值排名第 8629 位，市值为 ¥146604.10086260928000，属于同行业中较为成熟的资产之一。

流通供应量反映了关于 YBNB 的什么信息？

流通中的代币数量为 920558846.9796346，供应量在决定稀缺性、长期通胀和市场估值方面起着至关重要的作用。

今天的价格与 Yellow BNB 4 近期的表现相比如何？

过去 24 小时内，¥ 和 ¥ 之间的价格区间凸显了其日内波动性，并有助于交易者评估短期价格机会。

Yellow BNB 4 与类似资产相比如何？

与其他 BNB Chain Ecosystem,Meme 代币相比，YBNB 继续展现出具有竞争力的表现，这得益于稳定的交易量以及散户和机构参与者的持续关注。

人们还问：关于Yellow BNB 4的其他问题

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