Yellow BNB 4 今日价格

Yellow BNB 4 (YBNB) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.36%。当前 YBNB 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 YBNB。

Yellow BNB 4 目前市值在 $ 21,472 排名第 #-，流通供应量为 920.56M YBNB。过去 24 小时内，YBNB 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，YBNB 在过去一小时内波动了 -0.36%，过去7 天内波动了 -5.32%。过去一天，总交易量达到 --。

Yellow BNB 4（YBNB）市场信息

市值 $ 21.47K$ 21.47K $ 21.47K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 21.57K$ 21.57K $ 21.57K 流通量 920.56M 920.56M 920.56M 总供应量 920,558,846.9796346 920,558,846.9796346 920,558,846.9796346

Yellow BNB 4 的当前市值为 $ 21.47K, 它过去 24 小时的交易量为 --。YBNB 的流通量为 920.56M，总供应量是 920558846.9796346，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 21.57K。