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Yelay 价格 (YLAY)

USD

Yelay (YLAY) 实时价格图表

$0.02477622
$0.02477622$0.02477622
-0.20%(1D)

今天 Yelay (YLAY) 的价格

今天 Yelay (YLAY) 的实时价格为 0.02475551 USD。目前其市值为 $ 16.84M USD。YLAY 兑换 USD 的价格为实时更新。
Yelay 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.80K USD
- Yelay 当天价格变化为 -0.29%
- 其循环供应量为 679.71M USD

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Yelay (YLAY) 价格表现 USD

今天内，Yelay 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Yelay 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0016675063
在过去60天内，Yelay 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0062370046
在过去90天内，Yelay 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.29%
30天$ -0.0016675063-6.73%
60天$ -0.0062370046-25.19%
90天$ 0--

Yelay (YLAY) 价格分析

Yelay 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02472208
$ 0.02472208$ 0.02472208

$ 0.0248989
$ 0.0248989$ 0.0248989

$ 0.03935448
$ 0.03935448$ 0.03935448

-0.08%

-0.29%

-10.57%

Yelay (YLAY) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 16.84M
$ 16.84M$ 16.84M

$ 4.80K
$ 4.80K$ 4.80K

679.71M
679.71M 679.71M

什么是Yelay (YLAY)

Yelay is the Yield Layer for DeFi - empowering Web3 builders to transform yield into innovative products and services. Yelay is a decentralized yield infrastructure enabling the creation of yield-based products for both consumers and enterprises. It abstracts away the complexity of generating risk-adjusted yields on idle crypto assets into a “yield layer”. This yield layer is underpinned by customisable smart vaults which can subsequently be used as plug & play monetisation tools

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Yelay (YLAY) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Yelay (YLAY) 的其他问题

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YLAY 兑换为当地货币

1 YLAY 兑换 AUD
A$0.039608816
1 YLAY 兑换 GBP
0.019804408
1 YLAY 兑换 EUR
0.0237652896
1 YLAY 兑换 USD
$0.02475551
1 YLAY 兑换 MYR
RM0.1106571297
1 YLAY 兑换 TRY
0.8741170581
1 YLAY 兑换 JPY
¥3.8868626251
1 YLAY 兑换 RUB
2.7599918099
1 YLAY 兑换 INR
2.1227849825
1 YLAY 兑换 IDR
Rp399.2823634553
1 YLAY 兑换 PHP
1.4338391392
1 YLAY 兑换 EGP
￡E.1.2563421325
1 YLAY 兑换 BRL
R$0.153484162
1 YLAY 兑换 CAD
C$0.0356479344
1 YLAY 兑换 BDT
2.958283445
1 YLAY 兑换 NGN
38.2618687009
1 YLAY 兑换 UAH
1.0424545261
1 YLAY 兑换 VES
Bs1.26253101
1 YLAY 兑换 PKR
Rs6.899360637
1 YLAY 兑换 KZT
12.9949098643
1 YLAY 兑换 THB
฿0.8481237726
1 YLAY 兑换 TWD
NT$0.8142087239
1 YLAY 兑换 CHF
Fr0.022279959
1 YLAY 兑换 HKD
HK$0.1923503127
1 YLAY 兑换 MAD
.د.م0.2502782061