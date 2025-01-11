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Yearn yPRISMA 价格 (YPRISMA)

USD

Yearn yPRISMA (YPRISMA) 实时价格图表

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-3.30%(1D)

今天 Yearn yPRISMA (YPRISMA) 的价格

今天 Yearn yPRISMA (YPRISMA) 的实时价格为 0.03474284 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。YPRISMA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Yearn yPRISMA 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.50K USD
- Yearn yPRISMA 当天价格变化为 -3.34%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Yearn yPRISMA (YPRISMA) 价格表现 USD

今天内，Yearn yPRISMA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00120206307395723
在过去30天内，Yearn yPRISMA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0120167979
在过去60天内，Yearn yPRISMA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0121763022
在过去90天内，Yearn yPRISMA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.006457601175616785

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00120206307395723-3.34%
30天$ -0.0120167979-34.58%
60天$ +0.0121763022+35.05%
90天$ +0.006457601175616785+22.83%

Yearn yPRISMA (YPRISMA) 价格分析

Yearn yPRISMA 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.03392335
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-3.34%

+24.43%

Yearn yPRISMA (YPRISMA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 2.50K
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什么是Yearn yPRISMA (YPRISMA)

yPRISMA is a veToken wrapper, built on top of Prisma Finance. It is a token that represents 1 vePRISMA max-locked to Yearn. It is not redeemable for PRISMA. It has no transfer restrictions and can always be swapped in DEX pools.

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Yearn yPRISMA (YPRISMA) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Yearn yPRISMA (YPRISMA) 的其他问题

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YPRISMA 兑换为当地货币

1 YPRISMA 兑换 AUD
A$0.0562834008
1 YPRISMA 兑换 GBP
0.0281417004
1 YPRISMA 兑换 EUR
0.0337005548
1 YPRISMA 兑换 USD
$0.03474284
1 YPRISMA 兑换 MYR
RM0.1559953516
1 YPRISMA 兑换 TRY
1.2305913928
1 YPRISMA 兑换 JPY
¥5.4831150088
1 YPRISMA 兑换 RUB
3.5521079616
1 YPRISMA 兑换 INR
2.993095666
1 YPRISMA 兑换 IDR
Rp560.3683086452
1 YPRISMA 兑换 PHP
2.0387098512
1 YPRISMA 兑换 EGP
￡E.1.7565979904
1 YPRISMA 兑换 BRL
R$0.2122787524
1 YPRISMA 兑换 CAD
C$0.0500296896
1 YPRISMA 兑换 BDT
4.2379316232
1 YPRISMA 兑换 NGN
53.8646042792
1 YPRISMA 兑换 UAH
1.4689272752
1 YPRISMA 兑换 VES
Bs1.84137052
1 YPRISMA 兑换 PKR
Rs9.6748386548
1 YPRISMA 兑换 KZT
18.333796668
1 YPRISMA 兑换 THB
฿1.20731369
1 YPRISMA 兑换 TWD
NT$1.1489457188
1 YPRISMA 兑换 CHF
Fr0.0316159844
1 YPRISMA 兑换 HKD
HK$0.2702992952
1 YPRISMA 兑换 MAD
.د.م0.3488181136