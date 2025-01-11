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Yearn Ether 价格 (YETH)

USD

Yearn Ether (YETH) 实时价格图表

$3,295.25
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+1.50%(1D)

今天 Yearn Ether (YETH) 的价格

今天 Yearn Ether (YETH) 的实时价格为 3,295.25 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。YETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Yearn Ether 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.67K USD
- Yearn Ether 当天价格变化为 +1.60%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Yearn Ether (YETH) 价格表现 USD

今天内，Yearn Ether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +51.83
在过去30天内，Yearn Ether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -392.8287296500
在过去60天内，Yearn Ether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +82.4936180250
在过去90天内，Yearn Ether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +51.83+1.60%
30天$ -392.8287296500-11.92%
60天$ +82.4936180250+2.50%
90天$ 0--

Yearn Ether (YETH) 价格分析

Yearn Ether 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 3,243.42
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$ 3,304.85
$ 3,304.85$ 3,304.85

$ 4,057.88
$ 4,057.88$ 4,057.88

--

+1.60%

-4.68%

Yearn Ether (YETH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.67K
$ 1.67K$ 1.67K

0.00
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什么是Yearn Ether (YETH)

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Yearn Ether (YETH) 资源

官网

大家还在问：关于 Yearn Ether (YETH) 的其他问题

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YETH 兑换为当地货币

1 YETH 兑换 AUD
A$5,338.305
1 YETH 兑换 GBP
2,669.1525
1 YETH 兑换 EUR
3,196.3925
1 YETH 兑换 USD
$3,295.25
1 YETH 兑换 MYR
RM14,795.6725
1 YETH 兑换 TRY
116,717.755
1 YETH 兑换 JPY
¥520,056.355
1 YETH 兑换 RUB
336,906.36
1 YETH 兑换 INR
283,885.7875
1 YETH 兑换 IDR
Rp53,149,186.1075
1 YETH 兑换 PHP
193,365.27
1 YETH 兑换 EGP
￡E.166,607.84
1 YETH 兑换 BRL
R$20,133.9775
1 YETH 兑换 CAD
C$4,745.16
1 YETH 兑换 BDT
401,954.595
1 YETH 兑换 NGN
5,108,889.695
1 YETH 兑换 UAH
139,323.17
1 YETH 兑换 VES
Bs174,648.25
1 YETH 兑换 PKR
Rs917,628.2675
1 YETH 兑换 KZT
1,738,903.425
1 YETH 兑换 THB
฿114,509.9375
1 YETH 兑换 TWD
NT$108,973.9175
1 YETH 兑换 CHF
Fr2,998.6775
1 YETH 兑换 HKD
HK$25,637.045
1 YETH 兑换 MAD
.د.م33,084.31