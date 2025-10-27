Yara AI（YARA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0.00140983 $ 0.00140983 $ 0.00140983 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0.00140983$ 0.00140983 $ 0.00140983 历史最高 $ 0.00140983$ 0.00140983 $ 0.00140983 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -2.04% 涨跌幅（1D） -2.06% 漲跌幅（7D） +513.10% 漲跌幅（7D） +513.10%

Yara AI（YARA）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，YARA 的交易价格在 $ 0 至 $ 0.00140983 之间波动，市场活跃度显著。YARA 的历史最高价为 $ 0.00140983，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，YARA 在过去 1 小时内的价格变动为 -2.04%，过去 24 小时内变动为 -2.06%，过去 7 天内累计变动为 +513.10%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Yara AI（YARA）市场信息

市值 $ 743.87K$ 743.87K $ 743.87K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 838.34K$ 838.34K $ 838.34K 流通量 775.31M 775.31M 775.31M 总供应量 873,773,933.5801773 873,773,933.5801773 873,773,933.5801773

Yara AI 的当前市值为 $ 743.87K, 它过去 24 小时的交易量为 --。YARA 的流通量为 775.31M，总供应量是 873773933.5801773，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 838.34K。