YAM 价格 (YAM)
今天 YAM (YAM) 的实时价格为 0.050782 USD。目前其市值为 $ 750.98K USD。YAM 兑换 USD 的价格为实时更新。
YAM 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.82K USD
- YAM 当天价格变化为 -11.95%
- 其循环供应量为 14.79M USD
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今天内，YAM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00689299699285922。
在过去30天内，YAM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0174535347。
在过去60天内，YAM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0284032968。
在过去90天内，YAM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01426944749551037。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00689299699285922
|-11.95%
|30天
|$ +0.0174535347
|+34.37%
|60天
|$ +0.0284032968
|+55.93%
|90天
|$ +0.01426944749551037
|+39.08%
YAM 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.19%
-11.95%
+4.45%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 YAM 兑换 AUD
A$0.0812512
|1 YAM 兑换 GBP
￡0.0406256
|1 YAM 兑换 EUR
€0.04875072
|1 YAM 兑换 USD
$0.050782
|1 YAM 兑换 MYR
RM0.22699554
|1 YAM 兑换 TRY
₺1.79311242
|1 YAM 兑换 JPY
¥7.97328182
|1 YAM 兑换 RUB
₽5.66168518
|1 YAM 兑换 INR
₹4.3545565
|1 YAM 兑换 IDR
Rp819.06440146
|1 YAM 兑换 PHP
₱2.94129344
|1 YAM 兑换 EGP
￡E.2.5771865
|1 YAM 兑换 BRL
R$0.3148484
|1 YAM 兑换 CAD
C$0.07312608
|1 YAM 兑换 BDT
৳6.068449
|1 YAM 兑换 NGN
₦78.48815138
|1 YAM 兑换 UAH
₴2.13843002
|1 YAM 兑换 VES
Bs2.589882
|1 YAM 兑换 PKR
Rs14.1529434
|1 YAM 兑换 KZT
₸26.65699526
|1 YAM 兑换 THB
฿1.73979132
|1 YAM 兑换 TWD
NT$1.67021998
|1 YAM 兑换 CHF
Fr0.0457038
|1 YAM 兑换 HKD
HK$0.39457614
|1 YAM 兑换 MAD
.د.م0.51340602