Yala Stablecoin（YU）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.998834 24H最高价 $ 1.001 历史最高 $ 1.008 最低价 $ 0.109976 涨跌幅（1H） +0.01% 涨跌幅（1D） +0.02% 漲跌幅（7D） +0.06%

Yala Stablecoin（YU）当前实时价格为 $1。过去 24 小时内，YU 的交易价格在 $ 0.998834 至 $ 1.001 之间波动，市场活跃度显著。YU 的历史最高价为 $ 1.008，历史最低价为 $ 0.109976。

从短期表现来看，YU 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.01%，过去 24 小时内变动为 +0.02%，过去 7 天内累计变动为 +0.06%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Yala Stablecoin（YU）市场信息

市值 $ 126.10M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 126.10M 流通量 126.08M 总供应量 126,082,384.3244242

Yala Stablecoin 的当前市值为 $ 126.10M, 它过去 24 小时的交易量为 --。YU 的流通量为 126.08M，总供应量是 126082384.3244242，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 126.10M。