YAKA 今日价格

YAKA (YAKA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 YAKA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 YAKA。

YAKA 目前市值在 $ 10,902.65 排名第 #-，流通供应量为 163.78M YAKA。过去 24 小时内，YAKA 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01569044，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，YAKA 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

YAKA（YAKA）市场信息

市值 $ 10.90K$ 10.90K $ 10.90K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 38.08K$ 38.08K $ 38.08K 流通量 163.78M 163.78M 163.78M 总供应量 801,597,199.6421947 801,597,199.6421947 801,597,199.6421947

YAKA 的当前市值为 $ 10.90K, 它过去 24 小时的交易量为 --。YAKA 的流通量为 163.78M，总供应量是 801597199.6421947，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 38.08K。