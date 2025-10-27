Yagi The Unbothered（YAGI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00001114 24H最低价 $ 0.00001184 24H最高价 历史最高 $ 0.00140152 最低价 $ 0.00000736 涨跌幅（1H） +0.10% 涨跌幅（1D） +5.56% 漲跌幅（7D） +7.68%

Yagi The Unbothered（YAGI）当前实时价格为 $0.00001181。过去 24 小时内，YAGI 的交易价格在 $ 0.00001114 至 $ 0.00001184 之间波动，市场活跃度显著。YAGI 的历史最高价为 $ 0.00140152，历史最低价为 $ 0.00000736。

从短期表现来看，YAGI 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.10%，过去 24 小时内变动为 +5.56%，过去 7 天内累计变动为 +7.68%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Yagi The Unbothered（YAGI）市场信息

市值 $ 11.81K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 11.81K 流通量 999.56M 总供应量 999,561,714.28779

Yagi The Unbothered 的当前市值为 $ 11.81K, 它过去 24 小时的交易量为 --。YAGI 的流通量为 999.56M，总供应量是 999561714.28779，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.81K。