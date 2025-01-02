YadaCoin 图标

YadaCoin 价格 (YDA)

USD

YadaCoin (YDA) 实时价格图表

$0.02070564
$0.02070564$0.02070564
+0.70%(1D)

今天 YadaCoin (YDA) 的价格

今天 YadaCoin (YDA) 的实时价格为 0.02070564 USD。目前其市值为 $ 353.55K USD。YDA 兑换 USD 的价格为实时更新。
YadaCoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.37K USD
- YadaCoin 当天价格变化为 +0.80%
- 其循环供应量为 17.04M USD

在获取 MEXC 上从 YDA兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 YDA 价格信息的首选平台。

YadaCoin (YDA) 价格表现 USD

今天内，YadaCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00016352
在过去30天内，YadaCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0026806391
在过去60天内，YadaCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0074997629
在过去90天内，YadaCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01552706363647918

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00016352+0.80%
30天$ +0.0026806391+12.95%
60天$ +0.0074997629+36.22%
90天$ -0.01552706363647918-42.85%

YadaCoin (YDA) 价格分析

YadaCoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02033891
$ 0.02033891$ 0.02033891

$ 0.02258251
$ 0.02258251$ 0.02258251

$ 0.056828
$ 0.056828$ 0.056828

-0.52%

+0.80%

-16.52%

YadaCoin (YDA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 353.55K
$ 353.55K$ 353.55K

$ 1.37K
$ 1.37K$ 1.37K

17.04M
17.04M 17.04M

什么是YadaCoin (YDA)

YadaCoin is an open source currency, payment network, and blockchain enabling access to your identity and relationships across devices and platforms.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

YadaCoin (YDA) 资源

官网

大家还在问：关于 YadaCoin (YDA) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

YDA 兑换为当地货币

1 YDA 兑换 AUD
A$0.033129024
1 YDA 兑换 GBP
0.016564512
1 YDA 兑换 EUR
0.0198774144
1 YDA 兑换 USD
$0.02070564
1 YDA 兑换 MYR
RM0.0925542108
1 YDA 兑换 TRY
0.7311161484
1 YDA 兑换 JPY
¥3.2478866904
1 YDA 兑换 RUB
2.3084718036
1 YDA 兑换 INR
1.7757156864
1 YDA 兑换 IDR
Rp333.9618887292
1 YDA 兑换 PHP
1.1986494996
1 YDA 兑换 EGP
￡E.1.0512253428
1 YDA 兑换 BRL
R$0.128374968
1 YDA 兑换 CAD
C$0.0298161216
1 YDA 兑换 BDT
2.47432398
1 YDA 兑换 NGN
32.0024301276
1 YDA 兑换 UAH
0.8719145004
1 YDA 兑换 VES
Bs1.05598764
1 YDA 兑换 PKR
Rs5.770661868
1 YDA 兑换 KZT
10.8690116052
1 YDA 兑换 THB
฿0.7095822828
1 YDA 兑换 TWD
NT$0.6810084996
1 YDA 兑换 CHF
Fr0.018635076
1 YDA 兑换 HKD
HK$0.1608828228
1 YDA 兑换 MAD
.د.م0.2093340204