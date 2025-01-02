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Y2K 价格 (Y2K)

USD

Y2K (Y2K) 实时价格图表

$0.674751
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-5.60%(1D)

今天 Y2K (Y2K) 的价格

今天 Y2K (Y2K) 的实时价格为 0.674751 USD。目前其市值为 $ 4.76M USD。Y2K 兑换 USD 的价格为实时更新。
Y2K 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 79.76K USD
- Y2K 当天价格变化为 -5.63%
- 其循环供应量为 7.05M USD

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Y2K (Y2K) 价格表现 USD

今天内，Y2K 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0403146096294486
在过去30天内，Y2K 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2.7417979904
在过去60天内，Y2K 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +3.0967512263
在过去90天内，Y2K 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.5036995554726385

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0403146096294486-5.63%
30天$ +2.7417979904+406.34%
60天$ +3.0967512263+458.95%
90天$ +0.5036995554726385+294.47%

Y2K (Y2K) 价格分析

Y2K 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.660013
$ 0.660013$ 0.660013

$ 0.802199
$ 0.802199$ 0.802199

$ 6.8
$ 6.8$ 6.8

-0.22%

-5.63%

+28.59%

Y2K (Y2K) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 4.76M
$ 4.76M$ 4.76M

$ 79.76K
$ 79.76K$ 79.76K

7.05M
7.05M 7.05M

什么是Y2K (Y2K)

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Y2K (Y2K) 资源

白皮书
官网

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Y2K 兑换为当地货币

1 Y2K 兑换 AUD
A$1.0796016
1 Y2K 兑换 GBP
0.5398008
1 Y2K 兑换 EUR
0.64776096
1 Y2K 兑换 USD
$0.674751
1 Y2K 兑换 MYR
RM3.01613697
1 Y2K 兑换 TRY
23.82545781
1 Y2K 兑换 JPY
¥105.94265451
1 Y2K 兑换 RUB
75.22798899
1 Y2K 兑换 INR
57.85989825
1 Y2K 兑换 IDR
Rp10,883.07912153
1 Y2K 兑换 PHP
39.08157792
1 Y2K 兑换 EGP
￡E.34.24361325
1 Y2K 兑换 BRL
R$4.1834562
1 Y2K 兑换 CAD
C$0.97164144
1 Y2K 兑换 BDT
80.6327445
1 Y2K 兑换 NGN
1,042.88839809
1 Y2K 兑换 UAH
28.41376461
1 Y2K 兑换 VES
Bs34.412301
1 Y2K 兑换 PKR
Rs188.0531037
1 Y2K 兑换 KZT
354.19704243
1 Y2K 兑换 THB
฿23.11696926
1 Y2K 兑换 TWD
NT$22.19256039
1 Y2K 兑换 CHF
Fr0.6072759
1 Y2K 兑换 HKD
HK$5.24281527
1 Y2K 兑换 MAD
.د.م6.82173261