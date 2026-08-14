Xyzverse 今日价格

Xyzverse (XYZ) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 32.70%。当前 XYZ 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 XYZ。

Xyzverse 目前市值在 $ 99,681 排名第 #-，流通供应量为 6.13B XYZ。过去 24 小时内，XYZ 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，XYZ 在过去一小时内波动了 +32.70%，过去7 天内波动了 -19.32%。过去一天，总交易量达到 --。

Xyzverse（XYZ）市场信息

市值 $ 99.68K$ 99.68K $ 99.68K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 187.23K$ 187.23K $ 187.23K 流通量 6.13B 6.13B 6.13B 总供应量 11,522,777,000.0 11,522,777,000.0 11,522,777,000.0

Xyzverse 的当前市值为 $ 99.68K, 它过去 24 小时的交易量为 --。XYZ 的流通量为 6.13B，总供应量是 11522777000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 187.23K。