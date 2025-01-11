Xyxyx 价格 (XYXYX)
今天 Xyxyx (XYXYX) 的实时价格为 3,627.3 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。XYXYX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Xyxyx 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.52K USD
- Xyxyx 当天价格变化为 -1.10%
- 其循环供应量为 0.00 USD
在获取 MEXC 上从 XYXYX兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 XYXYX 价格信息的首选平台。
今天内，Xyxyx 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -40.400229244515。
在过去30天内，Xyxyx 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2,241.1632152700。
在过去60天内，Xyxyx 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +7,689.2978083800。
在过去90天内，Xyxyx 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2,966.5759869957221。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -40.400229244515
|-1.10%
|30天
|$ -2,241.1632152700
|-61.78%
|60天
|$ +7,689.2978083800
|+211.98%
|90天
|$ +2,966.5759869957221
|+448.99%
Xyxyx 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.33%
-1.10%
+109.30%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Xyxyx is an ERC404-powered inscription protocol with a native hash function, running fully on-chain.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 XYXYX 兑换 AUD
A$5,876.226
|1 XYXYX 兑换 GBP
￡2,938.113
|1 XYXYX 兑换 EUR
€3,518.481
|1 XYXYX 兑换 USD
$3,627.3
|1 XYXYX 兑换 MYR
RM16,286.577
|1 XYXYX 兑换 TRY
₺128,478.966
|1 XYXYX 兑换 JPY
¥572,460.486
|1 XYXYX 兑换 RUB
₽370,855.152
|1 XYXYX 兑换 INR
₹312,491.895
|1 XYXYX 兑换 IDR
Rp58,504,830.519
|1 XYXYX 兑换 PHP
₱212,849.964
|1 XYXYX 兑换 EGP
￡E.183,396.288
|1 XYXYX 兑换 BRL
R$22,162.803
|1 XYXYX 兑换 CAD
C$5,223.312
|1 XYXYX 兑换 BDT
৳442,458.054
|1 XYXYX 兑换 NGN
₦5,623,693.374
|1 XYXYX 兑换 UAH
₴153,362.244
|1 XYXYX 兑换 VES
Bs192,246.9
|1 XYXYX 兑换 PKR
Rs1,010,094.231
|1 XYXYX 兑换 KZT
₸1,914,126.21
|1 XYXYX 兑换 THB
฿126,048.675
|1 XYXYX 兑换 TWD
NT$119,954.811
|1 XYXYX 兑换 CHF
Fr3,300.843
|1 XYXYX 兑换 HKD
HK$28,220.394
|1 XYXYX 兑换 MAD
.د.م36,418.092