Xyxyx 图标

Xyxyx 价格 (XYXYX)

USD

Xyxyx (XYXYX) 实时价格图表

$3,627.3
$3,627.3$3,627.3
-1.10%(1D)

今天 Xyxyx (XYXYX) 的价格

今天 Xyxyx (XYXYX) 的实时价格为 3,627.3 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。XYXYX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Xyxyx 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.52K USD
- Xyxyx 当天价格变化为 -1.10%
- 其循环供应量为 0.00 USD

在获取 MEXC 上从 XYXYX兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 XYXYX 价格信息的首选平台。

Xyxyx (XYXYX) 价格表现 USD

今天内，Xyxyx 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -40.400229244515
在过去30天内，Xyxyx 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2,241.1632152700
在过去60天内，Xyxyx 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +7,689.2978083800
在过去90天内，Xyxyx 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2,966.5759869957221

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -40.400229244515-1.10%
30天$ -2,241.1632152700-61.78%
60天$ +7,689.2978083800+211.98%
90天$ +2,966.5759869957221+448.99%

Xyxyx (XYXYX) 价格分析

Xyxyx 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 3,582.5
$ 3,582.5$ 3,582.5

$ 3,693.81
$ 3,693.81$ 3,693.81

$ 24,673
$ 24,673$ 24,673

+0.33%

-1.10%

+109.30%

Xyxyx (XYXYX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.52K
$ 4.52K$ 4.52K

0.00
0.00 0.00

什么是Xyxyx (XYXYX)

Xyxyx is an ERC404-powered inscription protocol with a native hash function, running fully on-chain.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Xyxyx (XYXYX) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Xyxyx (XYXYX) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

XYXYX 兑换为当地货币

1 XYXYX 兑换 AUD
A$5,876.226
1 XYXYX 兑换 GBP
2,938.113
1 XYXYX 兑换 EUR
3,518.481
1 XYXYX 兑换 USD
$3,627.3
1 XYXYX 兑换 MYR
RM16,286.577
1 XYXYX 兑换 TRY
128,478.966
1 XYXYX 兑换 JPY
¥572,460.486
1 XYXYX 兑换 RUB
370,855.152
1 XYXYX 兑换 INR
312,491.895
1 XYXYX 兑换 IDR
Rp58,504,830.519
1 XYXYX 兑换 PHP
212,849.964
1 XYXYX 兑换 EGP
￡E.183,396.288
1 XYXYX 兑换 BRL
R$22,162.803
1 XYXYX 兑换 CAD
C$5,223.312
1 XYXYX 兑换 BDT
442,458.054
1 XYXYX 兑换 NGN
5,623,693.374
1 XYXYX 兑换 UAH
153,362.244
1 XYXYX 兑换 VES
Bs192,246.9
1 XYXYX 兑换 PKR
Rs1,010,094.231
1 XYXYX 兑换 KZT
1,914,126.21
1 XYXYX 兑换 THB
฿126,048.675
1 XYXYX 兑换 TWD
NT$119,954.811
1 XYXYX 兑换 CHF
Fr3,300.843
1 XYXYX 兑换 HKD
HK$28,220.394
1 XYXYX 兑换 MAD
.د.م36,418.092