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XY Finance 价格 (XY)

USD

XY Finance (XY) 实时价格图表

$0.05989
$0.05989$0.05989
+5.00%(1D)

今天 XY Finance (XY) 的价格

今天 XY Finance (XY) 的实时价格为 0.05989 USD。目前其市值为 $ 2.01M USD。XY 兑换 USD 的价格为实时更新。
XY Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.42K USD
- XY Finance 当天价格变化为 +5.01%
- 其循环供应量为 33.53M USD

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XY Finance (XY) 价格表现 USD

今天内，XY Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0028559
在过去30天内，XY Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0504951635
在过去60天内，XY Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0399858339
在过去90天内，XY Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0132519190407512

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0028559+5.01%
30天$ +0.0504951635+84.31%
60天$ +0.0399858339+66.77%
90天$ +0.0132519190407512+28.41%

XY Finance (XY) 价格分析

XY Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.055602
$ 0.055602$ 0.055602

$ 0.068347
$ 0.068347$ 0.068347

$ 3.05
$ 3.05$ 3.05

+0.04%

+5.01%

+5.20%

XY Finance (XY) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.01M
$ 2.01M$ 2.01M

$ 3.42K
$ 3.42K$ 3.42K

33.53M
33.53M 33.53M

什么是XY Finance (XY)

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XY Finance (XY) 资源

官网

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XY 兑换为当地货币

1 XY 兑换 AUD
A$0.095824
1 XY 兑换 GBP
0.047912
1 XY 兑换 EUR
0.0574944
1 XY 兑换 USD
$0.05989
1 XY 兑换 MYR
RM0.2677083
1 XY 兑换 TRY
2.1147159
1 XY 兑换 JPY
¥9.4033289
1 XY 兑换 RUB
6.6771361
1 XY 兑换 INR
5.1355675
1 XY 兑换 IDR
Rp965.9676067
1 XY 兑换 PHP
3.4688288
1 XY 兑换 EGP
￡E.3.0394175
1 XY 兑换 BRL
R$0.371318
1 XY 兑换 CAD
C$0.0862416
1 XY 兑换 BDT
7.156855
1 XY 兑换 NGN
92.5653851
1 XY 兑换 UAH
2.5219679
1 XY 兑换 VES
Bs3.05439
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Rs16.691343
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31.4380577
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฿2.0518314
1 XY 兑换 TWD
NT$1.9697821
1 XY 兑换 CHF
Fr0.053901
1 XY 兑换 HKD
HK$0.4653453
1 XY 兑换 MAD
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