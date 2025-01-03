xWIN Finance 价格 (XWIN)

USD

xWIN Finance (XWIN) 实时价格图表

$0.01783735
$0.01783735$0.01783735
-1.50%(1D)

今天 xWIN Finance (XWIN) 的价格

今天 xWIN Finance (XWIN) 的实时价格为 0.01783735 USD。目前其市值为 $ 209.80K USD。XWIN 兑换 USD 的价格为实时更新。
xWIN Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.96K USD
- xWIN Finance 当天价格变化为 -1.50%
- 其循环供应量为 11.80M USD

在获取 MEXC 上从 XWIN兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 XWIN 价格信息的首选平台。

xWIN Finance (XWIN) 价格表现 USD

今天内，xWIN Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00027305735524525
在过去30天内，xWIN Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0029527449
在过去60天内，xWIN Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0052377897
在过去90天内，xWIN Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.004301630453558046

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00027305735524525-1.50%
30天$ +0.0029527449+16.55%
60天$ +0.0052377897+29.36%
90天$ +0.004301630453558046+31.78%

xWIN Finance (XWIN) 价格分析

xWIN Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01708737
$ 0.01708737$ 0.01708737

$ 0.01847413
$ 0.01847413$ 0.01847413

$ 10.61
$ 10.61$ 10.61

-0.97%

-1.50%

+0.03%

xWIN Finance (XWIN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 209.80K
$ 209.80K$ 209.80K

$ 6.96K
$ 6.96K$ 6.96K

11.80M
11.80M 11.80M

什么是xWIN Finance (XWIN)

xWin is the decentralized fund management platform built on Binance Smart Chain. It enables everyone who is confident in their trading/fund management skills to open their own funds. Platform users can then subscribe to those funds and earn profits. Our goal was to create one-stop DeFi protocol, where even total beginners can earn profits.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

xWIN Finance (XWIN) 资源

官网

大家还在问：关于 xWIN Finance (XWIN) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

XWIN 兑换为当地货币

1 XWIN 兑换 AUD
A$0.0287181335
1 XWIN 兑换 GBP
0.01426988
1 XWIN 兑换 EUR
0.0173022295
1 XWIN 兑换 USD
$0.01783735
1 XWIN 兑换 MYR
RM0.0797329545
1 XWIN 兑换 TRY
0.630371949
1 XWIN 兑换 JPY
¥2.80759889
1 XWIN 兑换 RUB
1.9801242235
1 XWIN 兑换 INR
1.530087883
1 XWIN 兑换 IDR
Rp287.6991532705
1 XWIN 兑换 PHP
1.0345663
1 XWIN 兑换 EGP
￡E.0.905423886
1 XWIN 兑换 BRL
R$0.1096997025
1 XWIN 兑换 CAD
C$0.025685784
1 XWIN 兑换 BDT
2.131563325
1 XWIN 兑换 NGN
27.5692297865
1 XWIN 兑换 UAH
0.7511308085
1 XWIN 兑换 VES
Bs0.90970485
1 XWIN 兑换 PKR
Rs4.971269445
1 XWIN 兑换 KZT
9.3633601355
1 XWIN 兑换 THB
฿0.612891346
1 XWIN 兑换 TWD
NT$0.5870271885
1 XWIN 兑换 CHF
Fr0.0162319885
1 XWIN 兑换 HKD
HK$0.1385962095
1 XWIN 兑换 MAD
.د.م0.1803356085