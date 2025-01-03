xWIN Finance 价格 (XWIN)
今天 xWIN Finance (XWIN) 的实时价格为 0.01783735 USD。目前其市值为 $ 209.80K USD。XWIN 兑换 USD 的价格为实时更新。
xWIN Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.96K USD
- xWIN Finance 当天价格变化为 -1.50%
- 其循环供应量为 11.80M USD
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今天内，xWIN Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00027305735524525。
在过去30天内，xWIN Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0029527449。
在过去60天内，xWIN Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0052377897。
在过去90天内，xWIN Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.004301630453558046。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00027305735524525
|-1.50%
|30天
|$ +0.0029527449
|+16.55%
|60天
|$ +0.0052377897
|+29.36%
|90天
|$ +0.004301630453558046
|+31.78%
xWIN Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.97%
-1.50%
+0.03%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
xWin is the decentralized fund management platform built on Binance Smart Chain. It enables everyone who is confident in their trading/fund management skills to open their own funds. Platform users can then subscribe to those funds and earn profits. Our goal was to create one-stop DeFi protocol, where even total beginners can earn profits.
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|1 XWIN 兑换 AUD
A$0.0287181335
|1 XWIN 兑换 GBP
￡0.01426988
|1 XWIN 兑换 EUR
€0.0173022295
|1 XWIN 兑换 USD
$0.01783735
|1 XWIN 兑换 MYR
RM0.0797329545
|1 XWIN 兑换 TRY
₺0.630371949
|1 XWIN 兑换 JPY
¥2.80759889
|1 XWIN 兑换 RUB
₽1.9801242235
|1 XWIN 兑换 INR
₹1.530087883
|1 XWIN 兑换 IDR
Rp287.6991532705
|1 XWIN 兑换 PHP
₱1.0345663
|1 XWIN 兑换 EGP
￡E.0.905423886
|1 XWIN 兑换 BRL
R$0.1096997025
|1 XWIN 兑换 CAD
C$0.025685784
|1 XWIN 兑换 BDT
৳2.131563325
|1 XWIN 兑换 NGN
₦27.5692297865
|1 XWIN 兑换 UAH
₴0.7511308085
|1 XWIN 兑换 VES
Bs0.90970485
|1 XWIN 兑换 PKR
Rs4.971269445
|1 XWIN 兑换 KZT
₸9.3633601355
|1 XWIN 兑换 THB
฿0.612891346
|1 XWIN 兑换 TWD
NT$0.5870271885
|1 XWIN 兑换 CHF
Fr0.0162319885
|1 XWIN 兑换 HKD
HK$0.1385962095
|1 XWIN 兑换 MAD
.د.م0.1803356085