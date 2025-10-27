Xwawa（XWAWA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00037498 $ 0.00037498 $ 0.00037498 24H最低价 $ 0.00047946 $ 0.00047946 $ 0.00047946 24H最高价 24H最低价 $ 0.00037498$ 0.00037498 $ 0.00037498 24H最高价 $ 0.00047946$ 0.00047946 $ 0.00047946 历史最高 $ 0.00137407$ 0.00137407 $ 0.00137407 最低价 $ 0.00009006$ 0.00009006 $ 0.00009006 涨跌幅（1H） -24.38% 涨跌幅（1D） -5.59% 漲跌幅（7D） -43.21% 漲跌幅（7D） -43.21%

Xwawa（XWAWA）当前实时价格为 $0.00035529。过去 24 小时内，XWAWA 的交易价格在 $ 0.00037498 至 $ 0.00047946 之间波动，市场活跃度显著。XWAWA 的历史最高价为 $ 0.00137407，历史最低价为 $ 0.00009006。

从短期表现来看，XWAWA 在过去 1 小时内的价格变动为 -24.38%，过去 24 小时内变动为 -5.59%，过去 7 天内累计变动为 -43.21%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Xwawa（XWAWA）市场信息

市值 $ 415.82K$ 415.82K $ 415.82K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 415.82K$ 415.82K $ 415.82K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Xwawa 的当前市值为 $ 415.82K, 它过去 24 小时的交易量为 --。XWAWA 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 415.82K。