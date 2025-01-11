Xtremeverse 价格 (XTREME)
今天 Xtremeverse (XTREME) 的实时价格为 78.88 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。XTREME 兑换 USD 的价格为实时更新。
Xtremeverse 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 396.47 USD
- Xtremeverse 当天价格变化为 +1.90%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Xtremeverse 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.47。
在过去30天内，Xtremeverse 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -8.1649003520。
在过去60天内，Xtremeverse 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -7.4715451520。
在过去90天内，Xtremeverse 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -15.5080877922202。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +1.47
|+1.90%
|30天
|$ -8.1649003520
|-10.35%
|60天
|$ -7.4715451520
|-9.47%
|90天
|$ -15.5080877922202
|-16.43%
Xtremeverse 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
+1.90%
-12.92%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Xtremeverse is a web3 anime gaming universe with 1M gamers community, #1 web3 anime game and first DN404 gaming NFT collection, built by gaming veterans and OG web3 engineers. $XTREME is linked to genesis Xtremeverse NFTs using DN404.
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|1 XTREME 兑换 AUD
A$127.7856
|1 XTREME 兑换 GBP
￡63.8928
|1 XTREME 兑换 EUR
€76.5136
|1 XTREME 兑换 USD
$78.88
|1 XTREME 兑换 MYR
RM354.1712
|1 XTREME 兑换 TRY
₺2,793.9296
|1 XTREME 兑换 JPY
¥12,448.8416
|1 XTREME 兑换 RUB
₽8,064.6912
|1 XTREME 兑换 INR
₹6,795.512
|1 XTREME 兑换 IDR
Rp1,272,257.8864
|1 XTREME 兑换 PHP
₱4,628.6784
|1 XTREME 兑换 EGP
￡E.3,988.1728
|1 XTREME 兑换 BRL
R$481.9568
|1 XTREME 兑换 CAD
C$113.5872
|1 XTREME 兑换 BDT
৳9,621.7824
|1 XTREME 兑换 NGN
₦122,293.9744
|1 XTREME 兑换 UAH
₴3,335.0464
|1 XTREME 兑换 VES
Bs4,180.64
|1 XTREME 兑换 PKR
Rs21,965.7136
|1 XTREME 兑换 KZT
₸41,624.976
|1 XTREME 兑换 THB
฿2,741.08
|1 XTREME 兑换 TWD
NT$2,608.5616
|1 XTREME 兑换 CHF
Fr71.7808
|1 XTREME 兑换 HKD
HK$613.6864
|1 XTREME 兑换 MAD
.د.م791.9552