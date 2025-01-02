XT Stablecoin XTUSD 图标

XT Stablecoin XTUSD 价格 (XTUSD)

USD

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) 实时价格图表

$0.998245
$0.998245$0.998245
-0.30%(1D)

今天 XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) 的价格

今天 XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) 的实时价格为 0.998006 USD。目前其市值为 $ 32.74M USD。XTUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
XT Stablecoin XTUSD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.91M USD
- XT Stablecoin XTUSD 当天价格变化为 -0.34%
- 其循环供应量为 32.80M USD

在获取 MEXC 上从 XTUSD兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 XTUSD 价格信息的首选平台。

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) 价格表现 USD

今天内，XT Stablecoin XTUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0034377894681086
在过去30天内，XT Stablecoin XTUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0045382326
在过去60天内，XT Stablecoin XTUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0035255559
在过去90天内，XT Stablecoin XTUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0026051864755811

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0034377894681086-0.34%
30天$ +0.0045382326+0.45%
60天$ -0.0035255559-0.35%
90天$ -0.0026051864755811-0.26%

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) 价格分析

XT Stablecoin XTUSD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.99531
$ 0.99531$ 0.99531

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 42.29
$ 42.29$ 42.29

+0.03%

-0.34%

-0.35%

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 32.74M
$ 32.74M$ 32.74M

$ 4.91M
$ 4.91M$ 4.91M

32.80M
32.80M 32.80M

什么是XT Stablecoin XTUSD (XTUSD)

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) 资源

官网

大家还在问：关于 XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

XTUSD 兑换为当地货币

1 XTUSD 兑换 AUD
A$1.5968096
1 XTUSD 兑换 GBP
0.7984048
1 XTUSD 兑换 EUR
0.95808576
1 XTUSD 兑换 USD
$0.998006
1 XTUSD 兑换 MYR
RM4.46108682
1 XTUSD 兑换 TRY
35.23959186
1 XTUSD 兑换 JPY
¥156.69692206
1 XTUSD 兑换 RUB
111.26768894
1 XTUSD 兑换 INR
85.5790145
1 XTUSD 兑换 IDR
Rp16,096.86871418
1 XTUSD 兑换 PHP
57.80450752
1 XTUSD 兑换 EGP
￡E.50.6488045
1 XTUSD 兑换 BRL
R$6.1876372
1 XTUSD 兑换 CAD
C$1.43712864
1 XTUSD 兑换 BDT
119.261717
1 XTUSD 兑换 NGN
1,542.50809354
1 XTUSD 兑换 UAH
42.02603266
1 XTUSD 兑换 VES
Bs50.898306
1 XTUSD 兑换 PKR
Rs278.1442722
1 XTUSD 兑换 KZT
523.88328958
1 XTUSD 兑换 THB
฿34.19168556
1 XTUSD 兑换 TWD
NT$32.82441734
1 XTUSD 兑换 CHF
Fr0.8982054
1 XTUSD 兑换 HKD
HK$7.75450662
1 XTUSD 兑换 MAD
.د.م10.08984066