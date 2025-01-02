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XSwap Treasure 价格 (XTT)

USD

XSwap Treasure (XTT) 实时价格图表

$0.00166319
$0.00166319$0.00166319
+5.80%(1D)

今天 XSwap Treasure (XTT) 的价格

今天 XSwap Treasure (XTT) 的实时价格为 0.00166319 USD。目前其市值为 $ 1.97M USD。XTT 兑换 USD 的价格为实时更新。
XSwap Treasure 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.44K USD
- XSwap Treasure 当天价格变化为 +5.90%
- 其循环供应量为 1.18B USD

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XSwap Treasure (XTT) 价格表现 USD

今天内，XSwap Treasure 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，XSwap Treasure 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000144574
在过去60天内，XSwap Treasure 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0027804456
在过去90天内，XSwap Treasure 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0009810421656877031

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+5.90%
30天$ +0.0000144574+0.87%
60天$ +0.0027804456+167.18%
90天$ +0.0009810421656877031+143.82%

XSwap Treasure (XTT) 价格分析

XSwap Treasure 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00157055
$ 0.00157055$ 0.00157055

$ 0.00172004
$ 0.00172004$ 0.00172004

$ 0.00296989
$ 0.00296989$ 0.00296989

-0.19%

+5.90%

+1.40%

XSwap Treasure (XTT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.97M
$ 1.97M$ 1.97M

$ 1.44K
$ 1.44K$ 1.44K

1.18B
1.18B 1.18B

什么是XSwap Treasure (XTT)

XDC Launchpad, XTT is the native token of XDC Launchpad & it's the farming rewards for XSwap Protocol project.

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XSwap Treasure (XTT) 资源

官网

大家还在问：关于 XSwap Treasure (XTT) 的其他问题

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XTT 兑换为当地货币

1 XTT 兑换 AUD
A$0.002661104
1 XTT 兑换 GBP
0.001330552
1 XTT 兑换 EUR
0.0015966624
1 XTT 兑换 USD
$0.00166319
1 XTT 兑换 MYR
RM0.0074344593
1 XTT 兑换 TRY
0.0587272389
1 XTT 兑换 JPY
¥0.2611374619
1 XTT 兑换 RUB
0.1854290531
1 XTT 兑换 INR
0.1426185425
1 XTT 兑换 IDR
Rp26.8256414057
1 XTT 兑换 PHP
0.0963319648
1 XTT 兑换 EGP
￡E.0.0844068925
1 XTT 兑换 BRL
R$0.010311778
1 XTT 兑换 CAD
C$0.0023949936
1 XTT 兑换 BDT
0.198751205
1 XTT 兑换 NGN
2.5706098321
1 XTT 兑换 UAH
0.0700369309
1 XTT 兑换 VES
Bs0.08482269
1 XTT 兑换 PKR
Rs0.463531053
1 XTT 兑换 KZT
0.8730583267
1 XTT 兑换 THB
฿0.0569808894
1 XTT 兑换 TWD
NT$0.0547023191
1 XTT 兑换 CHF
Fr0.001496871
1 XTT 兑换 HKD
HK$0.0129229863
1 XTT 兑换 MAD
.د.م0.0168148509