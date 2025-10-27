xSUI（XSUI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 2.52 24H最高价 $ 2.71 历史最高 $ 4.17 最低价 $ 1.39 涨跌幅（1H） +0.47% 涨跌幅（1D） +6.09% 漲跌幅（7D） +4.21%

xSUI（XSUI）当前实时价格为 $2.7。过去 24 小时内，XSUI 的交易价格在 $ 2.52 至 $ 2.71 之间波动，市场活跃度显著。XSUI 的历史最高价为 $ 4.17，历史最低价为 $ 1.39。

从短期表现来看，XSUI 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.47%，过去 24 小时内变动为 +6.09%，过去 7 天内累计变动为 +4.21%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

xSUI（XSUI）市场信息

市值 $ 3.92M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 3.92M 流通量 1.45M 总供应量 1,450,000.0

xSUI 的当前市值为 $ 3.92M, 它过去 24 小时的交易量为 --。XSUI 的流通量为 1.45M，总供应量是 1450000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.92M。